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  4. 3 aylık bebeğini döven acımasız babaya Ezgi Mola ateş püskürdü!

3 aylık bebeğini döven acımasız babaya Ezgi Mola ateş püskürdü!

01.12.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 3 aylık bebeğini acımasızca döven Yunus Göç'e öfke kustu. Olaya ateş püsküren Mola, "Suçluya ceza verin diye g..ümüzü yırtıyoruz. Vah ya yazık" dedi.

3 aylık bebeğini döven acımasız babaya Ezgi Mola ateş püskürdü!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Göç'ün, 3 aylık bebeği Cihan Göç'ü dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük yankı buldu. Anne Semra Göç'ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına cani babanın minik bebeği acımasızca dövdüğü anlar yansıdı. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan baba, tutuklandı.

"ALLAH'IN BELASI HERİF"

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola da duruma sessiz kalamadı. Twitter hesabından Gaziantep'te olaya tepki gösteren oyuncu, "Allah'ın belası herif kundaktaki çocuğa tekme tokat giriyor biz de tutuklansın diye # yapıyoruz! Vay be! Davulla zurnayla adliyeden çıkardığınız şerefsizler var! Biz burada adalet arıyoruz! Suçluya ceza ver diye g..ümüzü yırtıyoruz! Vah yaa! Yazık yazık yazık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola
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