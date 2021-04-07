3 bin 400 yaşındaki dünyanın en eski şarkısının günümüze ışık tutacak ilginç hikayesi

Arkeologların gerçekleştirdiği yoğun araştırmalar ve titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda dünyanın en eski şarkısına ulaşıldı. Şarkının Ugarit kraliçesi Nikkal için bestelendiği ortaya çıktı. Nikkal Ugarit inancına göre ‘Meyve Tanrıçası’ aynı zamanda Ay Tanrısı Yarikh’in eşiydi.

Ugarit Uygarlığı milattan önce Suriye’nin Ras Shamra bölgesinde yer alan dünyanın en eski uygarlıklarından biri olarak tarihe geçti. Yaşanan depremlerle yerleşim yerinin yerle bir olduğu düşünülse de aslında Ugarit, tarih sahnesinde oldukça etkin rol oynayan bir uygarlıktı. Özellikle Ugarit harabelerinde ortaya çıkan kil tabletler, uygarlık tarihi açısından gizemli olayların aydınlatılmasında önemli bir detaydı. California Üniversitesi profesörü ve Berkeley Antropoloji Müzesi’nin küratörü Anne Draffkorn Kilmer, M.Ö. 14 yüzyıla dayanan tabletleri 15 yıl boyunca çözmeye çalıştı. Çivi yazısıyla yazılmış 36 tablet gün ışığına çıkarıldıktan sonra arkeologlar tarafından “Hurri İlahisi” adı verildi. Kilmer’ın yaptığı araştırmalar sonucunda tapınakta keşfedilen tabletlerde ilahilerin günümüzde arp ya da lir olduğu düşünülen 9 telli “sammum” aletiyle çalınma şekline ilişkin bilgiler yer alıyordu.

Dünyada eşi benzeri olmayan bu nota tabletleri bugün iç savaş içerisinde yer alan Suriye’de, zarar görme riski altındaki Ulusal Şam Müzesi’nde sergileniyor.



