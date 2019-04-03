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3 bin yavru kedi öldürüldü: ABD'de artık kediler kullanılmayacak

BBC BBC
03.04.2019 11:44 | Son Güncelleme

Amerikan Tarım Dairesi USDA, genellikle kedilerden geçen ve hamilelerde düşüklere neden olan toksoplazmoz enfeksiyonu için yürütülen araştırmada artık kedi yavrularının kullanılmayacağını açıkladı.

3 bin yavru kedi öldürüldü: ABD'de artık kediler kullanılmayacak

Büyük tepkilere neden olan araştırmada yavru kedilere parazitli et yediriliyor, deneylerde kullanılmak üzere parazitlerin yumurtaları alındıktan sonra hayvanlar iğneyle uyutuluyordu. Araştırmanın başladığı 1982 yılından bu yana 3,000'den fazla kedinin öldürüldüğü belirtiliyor.

Veterinerler, hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu ve kedilerin sahiplendirilebileceğini söylüyordu.

'KEDİ YAVRULARI KATLEDİLİYOR'

Amerikan Kongresi, geçen ay kabul ettiği "Kedi Yavrusu" yasasıyla uygulamayı yasaklamıştı.

Yasada uygulama için "vergi mükelleflerinin parasıyla kedi yavruları katlediliyor" denmişti.

Tarım Dairesi'nin açıklamasında "Toksoplazmoz araştırması için yapılan yeni düzenlemede kedilerin kullanılmasına son verilmiştir" denildi.

Yasanın çıkarılmasına öncülük eden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Jimmy Panetta "Bu açıklama, siyasette nelerin mümkün olabileceğini gösteriyor" dedi.

Araştırma için Tarım Dairesi'nde tutulan 14 kedinin, dairenin çalışanları tarafından sahiplenileceği açıkladı.

Tarım Dairesi, araştırmalar sayesinde doğmamış çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ölümcül olabilecek toksoplazmoz enfeksiyonu vakalarının yarı yarıya azaldığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Yavru Kedi abd toksoplazmoz

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