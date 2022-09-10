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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden sonra Prens Charles resmen kral ilan edildi! Dünya canlı izledi...

10.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde rahatsızlandığı ve tıbbi gözetim altında tutulduğu haberi dünyayı hareketlendirmişti. Kraliçe’nin ölüm haberi Buckingham Sarayı’ndan yapılan resmi açıklamayla duyuruldu. İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan kişisi unvanına sahip Kraliçe 2. Elizabeth’in ardından ise oğlu 3. Charles kral oldu. Canlı yayınlanan törenle 3. Charles resmen İngiltere Kralı oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden sonra Prens Charles resmen kral ilan edildi! Dünya canlı izledi...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İngiltere Kraliçesi için yas tutarken bir yandan da tahtın ilk varisi 3. Charles’ı kral olarak selamlamak için resmi töreni takip etmeye başladı. Cenaze hazırlıkları devam ederken Kral 3. Charles ve Kraliçe eşi Camilla, Kraliçe Elizabeth’in vefatından sonra ilk kez İskoçya’daki Bolmoral Kalesi’nden Londra’ya dönerken görüntülenmişti. Cuma akşamı başkent Londra’ya dönen Kral 3. Charles bugün resmen kral ilan edildi.

Kral Charles ve eşi Camilla, Kraliçe’nin ölümünden sonra ilk kez görüntülendiKral Charles ve eşi Camilla, Kraliçe’nin ölümünden sonra ilk kez görüntülendi

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

Kral 3. Charles Cuma akşamı ulusa seslenmek için ilk televizyona çıktı. Konuşmasında annesinin vefatından dolayı derin üzüntü duyduğunu dile getiren Kral 3. Charles, “Kraliçe’nin kendisinin de sarsılmaz bir şekilde bağlı olduğu gibi ben de Tanrı’nın bana bahşettiği kalan zamanımda, ulusumuzun kalbinde yer alan anayasal prensiplere bağlı olacağım sözünü veriyorum” dedi.

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İngiltere’nin yeni Kralı 3. Charles, bugün ise Türkiye saati ile 12'de St James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen kral ilan edildi. Törene 3. Charles'ın oğlu Galler Prensi William da katılması bekleniyor. Yaklaşık bir saat sürecek olan törenin ardından, 3. Charles'ın hükümdarlık ilanı sarayın balkonundan okunacak. Ardından ise Kral 3. Charles Başbakan Liz Truss ve kabine üyeleriyle bir araya gelecek.

İngiltere yasta! Halk Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünü Buckingham Sarayı’nın önünde şarkıyla andıİngiltere yasta! Halk Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünü Buckingham Sarayı’nın önünde şarkıyla andı

KRALLIK İLANI BALKONDAN OKUNACAK

Yaklaşık bir saat sürecek olan törenin ardından, 3. Charles'ın hükümdarlık ilanı sarayın balkonundan okunacak. Ardından ise Kral 3. Charles Başbakan Liz Truss ve kabine üyeleriyle bir araya gelecek. Burada Kral'a sadakat yemini edilecek. Aynı anda silah atışlar yapılacak, trompetler çalacak. Kral Charles'ın taç giyme töreni ise geleneklere göre aylar sonra yapılacak.

İŞTE CHARLES’IN İLK MESAJI

Charles konuşmasında, "Tüm dünya, hepimizin acısını çektiği ve telafisi mümkün olmayan bu kayıp için benimle aynı hisleri paylaşıyor. Annem ömür boyu sevginin ve özverili hizmetin bir örneğini verdi. Annemin saltanat süresi boyunca ulusuna bağlılığı eşsizdi. Annemin ölümüne üzülürken bile, bu sadık hizmeti için ona müteşekkiriz. Bu derin mirasın ve şimdi bana devredilen ağır görev ve sorumlulukların farkındayım" dedi.

Kral'ın birinci varisi, Prens William olacak. William da babası Charles'ın eski ünvanı olan 'Galler Prensi'ni kullanacak.

TARİHTE İLK KEZ CANLI YAYINLANDI

Katılım Konseyi Töreni tarihte ilk kez canlı olarak yayınlandı. Bu konseyin üyeleri arasında kıdemli milletvekilleri, bazı üst düzey kamu görevlileri ile Londra Belediye Başkanı yer aldı.

Charles'ın Kral olduğu İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın bulunduğu tüm Birleşik Krallık'ta da ilan edildi.

Bu ilanın ardından bayraklar 26 saat boyunca yeniden göndere çekildi. Ulusal yas döneminde bayraklar yeniden yarıya indirilecekler.

Ayrıca bugün İngiliz Parlamentosu'nda vekiller hayatını kaybeden Kraliçe'yi anmak için bir araya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Prens Charles kraliçe 2. elizabeth
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