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3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

06.07.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 6 Temmuz günü Gaziantep, Kahramanmaraş ve Çorum’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün, KHK ile ihraç edilen rütbeli emniyet mensuplarının bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 20 adet sikke, çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Gaziantep
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