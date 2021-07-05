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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalandı

05.07.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Beştepe'de 3 buçuk saat süren Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusundaki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini ve adalete teslim edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Operasyonlar neticesinde PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir." dedi.

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"FETÖ'NÜN ORTA ASYA SORUMLUSU YAKALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir."

"BU DEVLETE İHANET EDEN HİÇBİR YAPININ VALIĞINI SÜRDÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz."

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fetö Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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