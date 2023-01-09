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3 karısı ve 60 çocuğu var! Kimse onu durduramıyor... “Dördüncü eşimi arıyorum”

09.01.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’da yaşayan 50 yaşındaki doktor Sardar Jan Mohammad Khan Khilji geçtiğimiz günlerde 60. çocuğunu kucağına aldı. En büyük hayalinin büyük bir aileye sahip olmak olduğunu dile getiren Khilji şimdilerde dördüncü eşini aradığını ve daha çok çocuk istediğini ifade etti.

3 karısı ve 60 çocuğu var! Kimse onu durduramıyor... “Dördüncü eşimi arıyorum”

Pakistan’da yaşayan 50 yaşındaki doktor Sardar Jan Mohammad Khan Khilji, 60. çocuğunu kucağına alarak yerel basında dikkatleri çekmeyi başardı. Quetta şehrinde 3 eşiyi ve 60 çocuğuyla birlikte yaşayan adam tekrar evlenmek istediğini belirtti. Khilji’nin dördüncü eşini aradığına yönelik söylemi tepkileri çekti.

“ARKADAŞLARIMDAN YARDIM İSTEDİM”

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BBC’ye konuşan doktor Sardar Jan Mohammad Khan Khilji, dördüncü eşinini bulmak için arkadaşlarından yardım istediğini dile getirdi. Doktor Khilji, “Bütün arkadaşlarımdan dördüncü evliliğim için bir eş adayı bulmalarını istedim. Arkadaşlarımdan yardım istedim ve yeni çocuklarımı dört gözle bekliyorum. Özellikle kız çocuklarımın sayısının daha fazla olmasını istiyorum” diye konuştu.

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