Çok eşli ilişki yaşayan sosyal medya fenomenleri Jessica ve Stephen DeMarco müjdeyi verdi! “Çok eşli bir ilişkim var ve hamileyim”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Beş yıllık deneme, birkaç düşük ve dış gebelikten sonra Jessica ve Stephen sonunda bir bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Aralarındaki bağın güçlendiğini ifade eden ikili sosyal medyada çocuk sahibi olma konusunda eleştiri oklarının hedefi olduklarını dile getirdiler. The US Sun’a konuşan Jessica, “İnsanlar şimdi bir bebeğimiz olacağı için ilikimizin yürümeyeceğini düşünüyorlar. Sosyal medyadan sürekli olarak ‘Artık bir çocuğunuz varken bu çılgın davranışı durduracak mısınız?’ mesajları alıyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Beş yıllık deneme, birkaç düşük ve dış gebelikten sonra Jessica ve Stephen sonunda bir bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Aralarındaki bağın güçlendiğini ifade eden ikili sosyal medyada çocuk sahibi olma konusunda eleştiri oklarının hedefi olduklarını dile getirdiler. The US Sun’a konuşan Jessica, “İnsanlar şimdi bir bebeğimiz olacağı için ilikimizin yürümeyeceğini düşünüyorlar. Sosyal medyadan sürekli olarak ‘Artık bir çocuğunuz varken bu çılgın davranışı durduracak mısınız?’ mesajları alıyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Beş yıllık deneme, birkaç düşük ve dış gebelikten sonra Jessica ve Stephen sonunda bir bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Aralarındaki bağın güçlendiğini ifade eden ikili sosyal medyada çocuk sahibi olma konusunda eleştiri oklarının hedefi olduklarını dile getirdiler. The US Sun’a konuşan Jessica, “İnsanlar şimdi bir bebeğimiz olacağı için ilikimizin yürümeyeceğini düşünüyorlar. Sosyal medyadan sürekli olarak ‘Artık bir çocuğunuz varken bu çılgın davranışı durduracak mısınız?’ mesajları alıyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Beş yıllık deneme, birkaç düşük ve dış gebelikten sonra Jessica ve Stephen sonunda bir bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Aralarındaki bağın güçlendiğini ifade eden ikili sosyal medyada çocuk sahibi olma konusunda eleştiri oklarının hedefi olduklarını dile getirdiler. The US Sun’a konuşan Jessica, “İnsanlar şimdi bir bebeğimiz olacağı için ilikimizin yürümeyeceğini düşünüyorlar. Sosyal medyadan sürekli olarak ‘Artık bir çocuğunuz varken bu çılgın davranışı durduracak mısınız?’ mesajları alıyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz” dedi.