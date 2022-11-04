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Çok eşli ilişki yaşayan sosyal medya fenomenleri Jessica ve Stephen DeMarco müjdeyi verdi! “Çok eşli bir ilişkim var ve hamileyim”

04.11.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jessica ve Stephen DeMarco tam 15 yıl önce tanıştı ve birbirlerine aşık olan çift evlenmeye karar verdi. Evlilikleri mutlu bir şekilde devam ederken ikili açık ilişki yaşamak için anlaştı. TikTok'ta CliqueBaitTV isimli bir hesap açan ve özel hayatlarına dair detayları buradan paylaşan çift son olarak bir bebek beklediklerini açıkladı. Hamilelik döneminde olumsuz eleştiriler aldığını ifade eden ikili çok eşli ilişkilerini savundu.

TikTok’ta binlerce takipçisi bulunan Jessica ve Stephen DeMarco çifti sosyal medyada çok eşliliğin temsilcileri konumuna geldi. İlişkilerinin normal bir çift olara başladığını ifade eden ikili kısa sürede evlendi. Evliliklerinin ikinci yılda kocasına biseksüel olduğunu açıklayan Jessica, “Diğer insanları ilişkimize davet etme konusundaki fikrini sordum. Ondan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. İkimize de uyumlu bir kız bulmaya karar verdik. İlişkimizi üç kişilik olarak farklı bakış açılarında yürütüyoruz. Birbirimizi seviyorsak sınır yok” dedi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Beş yıllık deneme, birkaç düşük ve dış gebelikten sonra Jessica ve Stephen sonunda bir bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Aralarındaki bağın güçlendiğini ifade eden ikili sosyal medyada çocuk sahibi olma konusunda eleştiri oklarının hedefi olduklarını dile getirdiler. The US Sun’a konuşan Jessica, “İnsanlar şimdi bir bebeğimiz olacağı için ilikimizin yürümeyeceğini düşünüyorlar. Sosyal medyadan sürekli olarak ‘Artık bir çocuğunuz varken bu çılgın davranışı durduracak mısınız?’ mesajları alıyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Beş yıllık deneme, birkaç düşük ve dış gebelikten sonra Jessica ve Stephen sonunda bir bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Aralarındaki bağın güçlendiğini ifade eden ikili sosyal medyada çocuk sahibi olma konusunda eleştiri oklarının hedefi olduklarını dile getirdiler. The US Sun’a konuşan Jessica, “İnsanlar şimdi bir bebeğimiz olacağı için ilikimizin yürümeyeceğini düşünüyorlar. Sosyal medyadan sürekli olarak ‘Artık bir çocuğunuz varken bu çılgın davranışı durduracak mısınız?’ mesajları alıyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Beş yıllık deneme, birkaç düşük ve dış gebelikten sonra Jessica ve Stephen sonunda bir bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Aralarındaki bağın güçlendiğini ifade eden ikili sosyal medyada çocuk sahibi olma konusunda eleştiri oklarının hedefi olduklarını dile getirdiler. The US Sun’a konuşan Jessica, “İnsanlar şimdi bir bebeğimiz olacağı için ilikimizin yürümeyeceğini düşünüyorlar. Sosyal medyadan sürekli olarak ‘Artık bir çocuğunuz varken bu çılgın davranışı durduracak mısınız?’ mesajları alıyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Beş yıllık deneme, birkaç düşük ve dış gebelikten sonra Jessica ve Stephen sonunda bir bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Aralarındaki bağın güçlendiğini ifade eden ikili sosyal medyada çocuk sahibi olma konusunda eleştiri oklarının hedefi olduklarını dile getirdiler. The US Sun’a konuşan Jessica, “İnsanlar şimdi bir bebeğimiz olacağı için ilikimizin yürümeyeceğini düşünüyorlar. Sosyal medyadan sürekli olarak ‘Artık bir çocuğunuz varken bu çılgın davranışı durduracak mısınız?’ mesajları alıyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Beş yıllık deneme, birkaç düşük ve dış gebelikten sonra Jessica ve Stephen sonunda bir bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Aralarındaki bağın güçlendiğini ifade eden ikili sosyal medyada çocuk sahibi olma konusunda eleştiri oklarının hedefi olduklarını dile getirdiler. The US Sun’a konuşan Jessica, “İnsanlar şimdi bir bebeğimiz olacağı için ilikimizin yürümeyeceğini düşünüyorlar. Sosyal medyadan sürekli olarak ‘Artık bir çocuğunuz varken bu çılgın davranışı durduracak mısınız?’ mesajları alıyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok çok eşlilik

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