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3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2018 16:37 | Son Güncelleme

Tayland'da korkunç bir olay yaşandı. İşyerinde tuvalete giden bir adamın penisi, klozete oturduğunda, klozet içine saklanmış olan bir yılan tarafından ısırıldı.

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Adam penisini yılandan kurtarmaya çalışırken kanlar içinde kalan adam hastaneye kaldırıldı.

Terdsak Kaewpangpan isimli adam Tayland'ın başkenti olan Bangkok'taki ofisinde tuvalet ihtiyacını gidermek için klozete oturdu.

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DİŞLERİNİ PENİSİNE GEÇİRMİŞ

Tam bu sırada büyük bir acıyla yerinden zıplayan adam, yılanın dişlerini penisine geçirdiğini gördü.

Acı içinde bağırarak kendini yere atan 45 yaşındaki adamın imdadına iş arkadaşları yetişti.

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Ofis çalışanları tuvalete girdiğinde adamı çığlık çığlığa penisindeki yılandan kurtulmaya çalışırken gördüler.

Ofis arkadaşları adamı yılandan ayırmayı başardılar. Ancak yılan hızla tuvalet deliğine yeniden saklandı.

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PENİSİNE 15 DİKİŞ ATILDI

Kanlar içinde hastaneye kaldırılan adamın penisine 15 dikiş atıldı.

Terdsak olayın ardından "Tuvaletten kalkmak üzereydim penisimde yılanın dişlerini, hissettim. Her yerde kan vardı. Daha dikkatli olmam lazımdı. Çünkü iki ay önce diğer tuvalette bir yılan görmüştüm. Ancak iki tuvaletin bağlantılı olduğunu tahmin edemedim."

Olaydan 30 dakika sonra olay yerine gelen kurtarma ekipleri yılanı tuvaletten çıkarmayı başardı. Pitonun daha sonra doğaya salındığı aktarıldı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
büyük yılan küçük yılanı ısırmış
şimdi herseferin de aklıma gelcek töbe
15 dikiş ne la adamın kafası yarımsa 5 dikiş atarlar
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