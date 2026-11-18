Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, projelerini hayata geçirmek amacıyla CHP’den istifa ettiğini söyledi.

"DAHA ÇOK BUNLAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Duran şunları ifade etti:

"Güzel bir ilçede yaşıyorum. Proje geliştirmem lazım. Kırbağızlı Limanı, yol, sahillerin korunması, Kaleköy'deki arıtma, Çayağzı planı ve projesi. Bunların tamamı hükümet odaklı projeler. Demre Belediyesi'nin aylık 12 milyon liralık bütçesiyle yapılacak işler değil. Daha çok bunlar için mücadele edeceğim. Görev sürem dolana kadar bunları hayata geçirebilirsem ne mutlu bana."

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır