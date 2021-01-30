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  4. 3 vekil CHP'den istifa etmişti! Muharrem İnce'den açıklama

3 vekil CHP'den istifa etmişti! Muharrem İnce'den açıklama

30.01.2021 23:11 | Son Güncelleme:
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3 vekil CHP'den istifa etmişti! Muharrem İnce'den açıklama

CHP'den istifa eden 3 milletvekiliyle ilgili açıklama yapan Muharrem İnce, "Kendi acizlik ve ilkesizliklerini Saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini 'dış güçler'e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur" ifadelerini kullandı.

"Memleket Hareketi"ni kurarak il gezilerine başlayan eski CHP milletvekili Muharrem İnce, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in CHP'den istifa etmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, "Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine 'istifalar Saray operasyonu' diyor. Kendi acizlik ve ilkesizliklerini Saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini "dış güçler"e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur" ifadelerini kullandı.

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