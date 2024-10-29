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3 yaşındaki çocuğu ezip öldürdü, kendini araca kilitleyip boğazını kesti! İstanbul'da feci olay kameraya yansıdı

29.10.2024 08:50
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İstanbul'da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Kargo firması şoförü Enes Ali Çakmak, sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K.'yi ezerek ölümüne neden oldu. Şok geçirip olay yerinden birkaç sokak uzaklaşan Çakmak kendini araca kilitleyip boğazını keserek yaşamına son verdi. Kahreden anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

3 yaşındaki çocuğu ezip öldürdü, kendini araca kilitleyip boğazını kesti! İstanbul'da feci olay kameraya yansıdı

Esenyurt’ta kargo aracı sürücüsünün çocuğu ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü kendini kilitlediği araçta boğazını keserek intihar etti.

ANNESİYLE OYUN OYNARKEN ARABANIN ALTINDA KALDI

Dün, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde kargo firması şoförü Enes Ali Çakmak, sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarpıp ölümüne neden olduktan sonra kendini araca kilitleyip hayatına son verdi.

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KAHREDEN ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, annesiyle sokakta dolaşan minik Ö.K, araç çevresinde dolaşırken Enes Ali Çakmak, bir eve kargo bırakıp araca geçiyor.

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ARAÇLA ÇOCUĞUN ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Çakmak, aracı çalıştırıp hareket ettiği esnada Minik Ö.K, aracın çalıştığını fark etmeyip aracın önünden geçiyor.

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3 yaşındaki çocuğu görmeyip altına alan Çakmak, olayı fark edip arabadan iniyor.

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ANNE KRİZ, ŞOFÖR ŞOK GEÇİRDİ

Durumu gören anne kendini yere atıp kriz geçirdiği, şoförün ise büyük bir şokla zıpladığı görülüyor.

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ÇOCUĞU EZİNCE KENDİNİ KİLİTLEYİP İNTİHAR ETTİ

Ö.K hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Şoför Erdal Çakmak ise olayın şoku ile olay yerinden kaçtı. Birkaç sokak ilerleyen Çakmak, kenara çekerek kendini araca kilitledi. Şoför daha sonra bıçağıyla boğazını keserek intihar etti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Esenyurt kargo
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