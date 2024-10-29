3 yaşındaki çocuğu ezip öldürdü, kendini araca kilitleyip boğazını kesti! İstanbul'da feci olay kameraya yansıdı

Esenyurt’ta kargo aracı sürücüsünün çocuğu ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü kendini kilitlediği araçta boğazını keserek intihar etti.
Dün, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde kargo firması şoförü Enes Ali Çakmak, sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarpıp ölümüne neden olduktan sonra kendini araca kilitleyip hayatına son verdi.
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, annesiyle sokakta dolaşan minik Ö.K, araç çevresinde dolaşırken Enes Ali Çakmak, bir eve kargo bırakıp araca geçiyor.
Çakmak, aracı çalıştırıp hareket ettiği esnada Minik Ö.K, aracın çalıştığını fark etmeyip aracın önünden geçiyor.
3 yaşındaki çocuğu görmeyip altına alan Çakmak, olayı fark edip arabadan iniyor.
Durumu gören anne kendini yere atıp kriz geçirdiği, şoförün ise büyük bir şokla zıpladığı görülüyor.
Ö.K hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şoför Erdal Çakmak ise olayın şoku ile olay yerinden kaçtı. Birkaç sokak ilerleyen Çakmak, kenara çekerek kendini araca kilitledi. Şoför daha sonra bıçağıyla boğazını keserek intihar etti.
(İHA)