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  4. 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümünde tüyler ürperten iddialar! Annesi mi öldürdü? Sevgilisi çocuklara banyo yaptırıyordu

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümünde tüyler ürperten iddialar! Annesi mi öldürdü? Sevgilisi çocuklara banyo yaptırıyordu

07.10.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kızı Meryem Çiğdem Ünal'ın öldüğünü, diğer kızının da ortadan kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı'nın programına başvuran baba Doğukan Ünal kızlarının başına gelenlerin araştırılmasını istedi. Programda görgü tanıklarının anlattıkları izleyeni kahretti. İddiaya göre küçük Meryem annesinin şiddeti sonucu beyin kanamasından hayatını kaybetti. Yine iddialara göre anne Melisa'nın kız arkadaşının söyledikleri adeta isyan ettirecek türdendi.

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümünde tüyler ürperten iddialar! Annesi mi öldürdü? Sevgilisi çocuklara banyo yaptırıyordu

Gaziantep'te yaşayan iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvuran baba Doğukan Ünal, kızlarının başına gelenlerin ortaya çıkmasını istedi.

Gelen ihbarlar anne Melisa Ünal'ın Meryem'i öldürdüğü yönünde ancak hakkındaki tüm iddiaları reddeden Melisa, "Meryem, Gaziantep'te Scooter'dan düştü. Başını vurdu. Eski kocam Doğukan'ı arayıp haber verdim. Çocuğumun başından ayrılmadım. Almanya'dan Gaziantep'e gelince beni ölümle tehdit etti. O geldikten iki gün sonra kızım Asya Sare'yi de alacak elimden diye Almanya'ya döndüm. Şimdi bana akılalmaz iftiralar atıyor" dedi.

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''ÇOCUKLARA BANYOYU SEVGİLİSİ YAPTIRIYORDU''

Müge Anlı'nın programına bağlananlar ise annenin Meryem'e şiddet uyguladığını, Melisa'nın evli ve 3 çocuklu sevgilisi Recep'in çocuklara banyo yaptırdığı hatta onlarla uyuduğunu, çocukların bezinin sevgilisi Recep tarafından değiştirildiği öne sürüldü. Baba Doğukan Melisa'nın katil ve cani olduğunu iddia ederken Melisa'nın Recep'ten hamile olduğu, kendi çocuklarına da sürekli uyku ilacı içirdiği ortaya çıktı.

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GÖRGÜ TANIKLARI: ANNE SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU

Annenin sürekli çocuklarını dövdüğü de gelen ihbarlar arasında yer alırken, anne ve Meryem'i yolda görenler anne Melisa'nın çocuğun kafasına telefonla defalarca vurduğunu, Meryem'in ölümünden birkaç gün önce ise kulağından kan geldiği öne sürüldü. Yine Gaziantep'te yaşayan birçok komşu Meryem'in sürekli şiddet gördüğünü söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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