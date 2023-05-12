3 yaşından beri tekerlekli sandalyede yaşıyordu! Profesyonel bir eskort tuttu, o anları sosyal medyadan paylaştı

Avustralya’da yaşayn 43 yaşındaki Melanie, omurilik iltihabı teşhisi konulduğu için üç yaşından beri tekerlekli sandalyeye bağımlı bir şekilde yaşıyor. Koronavirüs pandemisi sırasında kendisine bakan bir kadınla cinsellik içerikli sohbetler yaptığını dile getiren Melanie, ilk kez tıbbi olmayan bir şekilde dokunulmak istediğini karar verdi. Cinselliği hayatı boyunca hiç yaşadığını ifade eden Melanie, internetten bulduğu profesyonel bir kişiden yardım istedi.

“PROFESYONEL BİR İLİŞKİ OLDUĞUNU HATIRLATIYORUM”

İlk kez hastanenin dışında bir adamın önünde çıplak kaldığını belirten Melanie, “Birbirimiz konusunda en ufak bir fikrimiz yoktu. İlk kez hastanenin dışında bir adamın önünde çıplak kaldım. İkimizin de güvende hissettiği bir alan oluşturduk. İki saat sonra çok iyi arkadaş olduk. Şimdi sürekli olarak beraberiz. Ona aşık olmamak mümkün değil. Kendime sürekli olarak bunun profesyonel bir ilişki olduğunu hatırlıyorum” dedi.