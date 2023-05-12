Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 3 yaşından beri tekerlekli sandalyede yaşıyordu! Profesyonel bir eskort tuttu, o anları sosyal medyadan paylaştı

3 yaşından beri tekerlekli sandalyede yaşıyordu! Profesyonel bir eskort tuttu, o anları sosyal medyadan paylaştı

12.05.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yaşayan 43 yaşındaki Melanie isimli bir kadın bebeklik dönemlerinde konulan omurilik iltihabı teşhisi nedeniyle 3 yaşından beri tekerlekli sandalyede yaşıyordu. Koronavirüs pandemisi sırasında hayatında ilk kez cinselliği deneyimlemek istediğini ifade eden Melanie sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kendisi için özel bir eskort tuttuğunu söyledi.

3 yaşından beri tekerlekli sandalyede yaşıyordu! Profesyonel bir eskort tuttu, o anları sosyal medyadan paylaştı

Avustralya’da yaşayn 43 yaşındaki Melanie, omurilik iltihabı teşhisi konulduğu için üç yaşından beri tekerlekli sandalyeye bağımlı bir şekilde yaşıyor. Koronavirüs pandemisi sırasında kendisine bakan bir kadınla cinsellik içerikli sohbetler yaptığını dile getiren Melanie, ilk kez tıbbi olmayan bir şekilde dokunulmak istediğini karar verdi. Cinselliği hayatı boyunca hiç yaşadığını ifade eden Melanie, internetten bulduğu profesyonel bir kişiden yardım istedi.

“PROFESYONEL BİR İLİŞKİ OLDUĞUNU HATIRLATIYORUM”

1

İlk kez hastanenin dışında bir adamın önünde çıplak kaldığını belirten Melanie, “Birbirimiz konusunda en ufak bir fikrimiz yoktu. İlk kez hastanenin dışında bir adamın önünde çıplak kaldım. İkimizin de güvende hissettiği bir alan oluşturduk. İki saat sonra çok iyi arkadaş olduk. Şimdi sürekli olarak beraberiz. Ona aşık olmamak mümkün değil. Kendime sürekli olarak bunun profesyonel bir ilişki olduğunu hatırlıyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir

O sahneyi anlattı! “At üzerinde 12 saat cinsel ilişki...”

O sahneyi anlattı! “At üzerinde 12 saat cinsel ilişki...”

 Olay açıklama! “Seks işçisi olduğumu duyunca üçlü ilişki istedi”

Olay açıklama! “Seks işçisi olduğumu duyunca üçlü ilişki istedi”

 Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

 'En güzel vajina' yarışmasının kazananı! Şimdi servet kazanıyor

'En güzel vajina' yarışmasının kazananı! Şimdi servet kazanıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”
Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çektiDünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti
Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik olduKanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu
Anahtar Kelimeler:
Avustralya tekerlekli sandalye engelli omurilik eskort

En Çok Okunan Trend Haberler

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki...”

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki...”

Süper mini şortuyla poz! Arkasını dönünce beğeni butonu çöktü

Süper mini şortuyla poz! Arkasını dönünce beğeni butonu çöktü

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

İlginizi Çekebilir

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki...”

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki...”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.