30 bin TL'ye aldı 200 bin TL masraf yaptı! Binerken ayakkabılarını çıkartıp terlik giyiyor

İzmir Urla'da yaşayan ve dedesinden dolayı otobüs sevdalısı olan 1 çocuk babası Acar Aslan, çocukluğundan beri kurduğu hayalini gerçekleştirmek için İzmir'den Tokat'a gitti. Burada yıllarca İstanbul'da Topkapı ve Merter arasında yolcu taşıyan 2004 model emektar bir minibüs satın alan Aslan, minibüsü karavana çevirmek için kolları sıvadı.

"BİNERKEN AYAKKABILARIMI ÇIKARTIP, TEMİZ TERLİK GİYİYORUM"

Pandemi döneminde 30 bin TL'ye aldığı minibüsü yeniden düzenlediğini belirten Aslan, "Aracımın temiz ve bakımlı olması için özen gösteriyorum. Hatta araca binerken ayakkabılarımı çıkartıp, temiz terlik giyiyorum. Çünkü benim ikinci evim oldu. Bu minibüs için 200 bin TL masraf yaptım.

"DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNATMAK İÇİN KİRALAMAK İSTİYORLAR AMA BEN KABUL ETMİYORUM"

İçini katlanır yatak, erzak dolabı, ocak, televizyon, uzaktan kumandalı led aydınlatma, buzdolabı, tuvalet, güneş panelleri, hidrofor duş, müzik sistemi ve diğer aksesuarlarla donattım. Minibüsümü ilçede çekilen dizilerde ve filmlerde oynatmak için kiralamak istiyorlar ama ben kabul etmiyorum. Gören hayran oluyor. Önünde ve içinde fotoğraf çektiren çok" dedi. (İHA)

