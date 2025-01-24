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  4. 30 gün boyunca hiç yemek yemedi sadece su içti! Vücudunda yarattığı etkiyi gösterince sosyal medyada gündem yarattı

30 gün boyunca hiç yemek yemedi sadece su içti! Vücudunda yarattığı etkiyi gösterince sosyal medyada gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.01.2025 14:26
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Bir ay boyunca hiçbir şey yemeden sadece su içen bir adam, bunun vücudunda yarattığı etkileri sosyal medyadan anlatınca kısa sürede gündem yarattı. Uzmanlar uzun süre aç kalmanın sağlıklı olmadığını söylerken "15 kilo vererek su orucumu tamamladım" ifadelerini kullandı.

30 gün boyunca hiç yemek yemedi sadece su içti! Vücudunda yarattığı etkiyi gösterince sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyada 'maru.eth' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi kendisine 42 günlük bir su orucu meydan okuması koydu. Ancak 30 günde meydan okumasını sonlandıran adam meydan okuma sırasında yaşadıklarını tek tek anlatmayı ihmal etmedi. Su orucunun detaylarından söz eden adam ilk olarak, "Noel yemeğinden sonra başladım. 1000 saatlik (42 günlük) bir su orucu planlıyorum. Sadece su içeceğim ve elektrolit takviyesi (sodyum, magnezyum, potasyum) alacağım." demişti. Adam, 24 Aralık'ta kilosunun 97,85 kg ve boyunun 193 cm olduğu bilgisini de paylaştı.

"72 SAAT EN ZORU"

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Son bir aydır Twitter'dan gelişimi hakkında düzenli güncellemeler paylaşan adam ilk 72 saatin en zoru olduğunu açıklayarak, "İlk 72 saat en zorudur çünkü vücudunuz size sürekli yemek yemeniz yönünde sinyaller gönderir. Bu ilk dönemden sonra çok daha kolaylaşır. İlk haftanın sonunda 5 kilo verdim. Genel olarak diğer diyetlerden farklı bir hisse sahibim. Çünü bir şeyler ters gidiyormuş gibi hissediyorum ve ne olduğundan emin değilim" dedi. "maru.eth", test boyunca uykunun aslında hiçbir zaman bir sorun olmadığını, ancak sabahların genellikle zorlu geçtiğini anlattı.

TAM 15 KİLO VERDİ

Zorlu geçen 1 aylık meydan okumanın sonucunda 15 kilo verdiğini ifade eden adam, "Sonunda bitirdim. 30 gün boyunca yemek yemedim, sadece su içtim. Başlangıçta planladığım gibi 1000 saate ulaşamadım ama yine de bu kadar uzun süre devam ettiğim için gururluyum. Bunu kendimi zorlamak için yaptım ve başka hiçbir sebep yok! Bir daha asla bu kadar uzun süre oruç tutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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