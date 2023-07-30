30 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI! Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, Vizontele Tuuba, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 30 Temmuz Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, Vizontele Tuuba, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 30 Temmuz Pazar gününün reyting sonuçları...

30 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Temmuz Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (23 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Yaz Şarkısı, üçüncü sırada Vermem Seni Ellere yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Ejder Kılıcı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Yaz Şarkısı yer aldı.

23 TEMMUZ REYTİNGLERDE TOP 10 SIRALAMASI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 YAZ SARKISI FOX

3 VERMEM SENI ELLERE ATV

4 SALAKO (T.S) SHOW TV

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 SARK BULBULU (T.S) SHOW TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 VIZONTELE (T.S) STAR TV

10 SICAK GELISME KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 EJDER KILICI (Y.S) TRT 1

4 SALAKO (T.S) SHOW TV

5 YAZ SARKISI FOX

6 SARK BULBULU (T.S) SHOW TV

7 HAYATIMIN NESESI (TKR) TRT 1

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 HABER ONU SHOW TV

10 HAYATIMIN NESESI (TKR) TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 YAZ SARKISI FOX

4 SALAKO (T.S) SHOW TV

5 SARK BULBULU (T.S) SHOW TV

6 VERMEM SENI ELLERE ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 YAZ SARKISI (OZET) FOX

9 HABER ONU SHOW TV

10 MAGAZIN D PAZAR KANAL D



