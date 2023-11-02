34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı... "Hamile kalmam için kendi spermlerini kullanmış"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde yaşayan 67 yaşındaki Sharon Hayes ve o zamanki eşi doğal yollardan hamile kalma ihtimalinin olmadığını öğrenince doğruganlık tedavisine başladı. 1989 yılında kadın doğum uzmanı ve jinekolog Dr. David R. Claypool'dan doğurganlık bakımı başvuran ikili 34 yıl sonra korkunç bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı.

HER BİR İŞLEM İÇİN ÜCRET TALEP ETTİ

Şu anda 81 yaşında olan Dr. David R. Claypool kadına, birkaç suni tohumlama seansı gerçekleştirdi ve her işlem için 100 dolar (yaklaşık 2 bin 834 TL) ücret aldı. Hayes, Claypool'u dolandırıcılık, eyalet tıbbi uygulama hatası yasasını ihlal ederek rıza alamamak ve "kendi sperminin bir donörün spermi olduğunu temsil ederken kendi spermi için nakit ücret alma planı" nedeniyle Washington'un tüketiciyi koruma yasasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Mahkemede yapılan incelemelerin sonrasında Claypool'ın Hayes'in kızı Brianna'nın biyolojik babası olduğu ve 34 yaşındaki kadının Spokane bölgesinde yaşayan en az 16 üvey kardeşi olduğu belirtildi.







