350 bin takipçisine çaldığı eşyaları gösterdi! TikTok fenomenine hapis şoku... Anlaşılmayacak sandı ama çektiği video ele verdi

Florida'da büyük bir skandal yaşandı! TikTok fenomeni Marlena Velez, 350 bin takipçisine çaldığı Target ürünlerini videoya çekip sergiledi. Ancak bu dikkat, sonunda hırsızlık suçuyla sonuçlandı. 22 yaşındaki Velez, Cape Coral’daki Target mağazasında 500,32 dolar değerinde ev eşyası ve giysi çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Olayın ardından hesabını özelleştiren Velez'in takipçisi de 100 bin artarak 448.7 bine ulaştı.

ÇALDIĞI EŞYALARI SOSYAL MEDYASINDA TANITTI

Olay, 30 Ekim’de Cape Coral’daki Target mağazasında meydana geldi. Velez, mağaza içindeki 16 ürünü topladıktan sonra, self-servis kasada sahte barkodları tarayarak daha düşük fiyatlarla ürünleri satın aldı. Ancak asıl şaşırtıcı an, aynı günün ilerleyen saatlerinde yaşandı. Velez, TikTok hesabında paylaştığı “Bir annenin bir günü” başlıklı videoda, çaldığı eşyaları arabasına koyarken görüldü.

VİDEO AÇIĞA ÇIKARTTI

Polis, şüphelinin mağaza içindeki güvenlik kameralarındaki kıyafet ve gözlüklerle tanımlandıktan sonra, görüntülerini paylaşarak halktan yardım istedi. Güvenlik kameralarından elde edilen bu fotoğraflar sayesinde, kimliği belirsiz bir ihbarcı, Velez’i tanıdığını ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte polise iletti. Polis, Velez’in TikTok videosundaki eşyaların, mağazadaki güvenlik görüntüleriyle birebir örtüştüğünü fark etti.

GÖZLER BUGÜN VELEZ'DE

Bu ipuçları, soruşturmanın hızla ilerlemesini sağladı ve Velez, kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Lee İlçe Hapishanesi’ne götürülen Velez, 150 dolar nakit kefaletle serbest bırakıldı. 22 yaşındaki TikTok fenomeninin bir sonraki duruşması ise bugün görülecek.