Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

3800 yıllık gizemli kent ortaya çıktı! Ticaretin tarihini değiştirebilecek cinsten...

Peru’da 3.800 yıllık Peñico antik kenti gün yüzüne çıktı. Dağ, orman ve kıyı topluluklarını bir araya getiren bu kent, İspanyol öncesi Amerika’da bilgi ve ticaretin kalbinin attığı yer olduğu düşünülüyor.

3800 yıllık gizemli kent ortaya çıktı! Ticaretin tarihini değiştirebilecek cinsten...
Çiğdem Sevinç

Peru’da yaklaşık 3.800 yıl öncesine tarihlenen Penico antik kenti, yürütülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı. Bölgenin, kıyı, dağ ve orman toplulukları arasında önemli bir kültürel ve ticari merkez işlevi gördüğü düşünülüyor. Kente ait yapılar arasında tören tapınakları, konut alanları ve küçük yapılar yer alıyor.

3800 yıllık gizemli kent ortaya çıktı! Ticaretin tarihini değiştirebilecek cinsten... 1

TARİHİ GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKARTACAK

Kültür Bakanlığı öncülüğünde sekiz yıl süren kazıların ardından ortaya çıkarılan alan, Amerika kıtasının en eskisi olarak kabul edilen Kutsal Caral Şehri'ni takip eden en eski İspanyol öncesi ticaret ağlarının ortaya çıkarılması açısından önem arz ediyor.

Alanda büyük ve küçük yapılar, konut kompleksleri ve tören tapınakları yer alıyor.

3800 yıllık gizemli kent ortaya çıktı! Ticaretin tarihini değiştirebilecek cinsten... 2

GEÇMİŞ DÖNEMİN TİCARET NOKTASIYMIŞ

Arkeolog Mauro Ordonez, "Araştırmaya göre, kent merkezinin MÖ 1800 civarında kurulduğu tespit edilmiştir. Peñico'nun tüm ihtişamıyla ortaya çıktığı bu tarih Caral kentindeki bir kriz dönemine denk geldiği için önemlidir. Çeşitli binalarda yapılan kazılar, dağlık bölgelerden, ormandan ve hatta kıyıdan gelen kanıtları ortaya çıkarmıştır. Bu durum, o dönemde farklı grupların karşılıklı alışverişte bulunmak üzere geldiklerini ve bu etkileşimlerde her şeyden önce bilgi alışverişi yapıldığını göstermektedir." dedi.

3800 yıllık gizemli kent ortaya çıktı! Ticaretin tarihini değiştirebilecek cinsten... 3

(AA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mısır'da kısa şortla deveye bindi, olanlar olduMısır'da kısa şortla deveye bindi, olanlar oldu
Güneşle gelen enerji gittikçe kayboluyorsa... Mevsimsel depresyona dikkat!Güneşle gelen enerji gittikçe kayboluyorsa... Mevsimsel depresyona dikkat!

Anahtar Kelimeler:
Peru antik kent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
685 milyon dolara almıştı, Türkiye'nin dev şirketiydi

685 milyon dolara almıştı, Türkiye'nin dev şirketiydi

Bakan Tekin duyurdu! LGS soruşturmasında yeni gelişme: Valilik hepsini görevden aldı

Bakan Tekin duyurdu! LGS soruşturmasında yeni gelişme: Valilik hepsini görevden aldı

Mısır'da kısa şortla deveye bindi, olanlar oldu

Mısır'da kısa şortla deveye bindi, olanlar oldu

3800 yıllık gizemli kent ortaya çıktı! Ticaretin tarihini değiştirebilir...

3800 yıllık gizemli kent ortaya çıktı! Ticaretin tarihini değiştirebilir...

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Şansın böylesi! İki bilet aldı milyon dolar kazandı...

Şansın böylesi! İki bilet aldı milyon dolar kazandı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.