3800 yıllık gizemli kent ortaya çıktı! Ticaretin tarihini değiştirebilecek cinsten...

Peru’da yaklaşık 3.800 yıl öncesine tarihlenen Penico antik kenti, yürütülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı. Bölgenin, kıyı, dağ ve orman toplulukları arasında önemli bir kültürel ve ticari merkez işlevi gördüğü düşünülüyor. Kente ait yapılar arasında tören tapınakları, konut alanları ve küçük yapılar yer alıyor.

TARİHİ GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKARTACAK

Kültür Bakanlığı öncülüğünde sekiz yıl süren kazıların ardından ortaya çıkarılan alan, Amerika kıtasının en eskisi olarak kabul edilen Kutsal Caral Şehri'ni takip eden en eski İspanyol öncesi ticaret ağlarının ortaya çıkarılması açısından önem arz ediyor.

Alanda büyük ve küçük yapılar, konut kompleksleri ve tören tapınakları yer alıyor.

GEÇMİŞ DÖNEMİN TİCARET NOKTASIYMIŞ

Arkeolog Mauro Ordonez, "Araştırmaya göre, kent merkezinin MÖ 1800 civarında kurulduğu tespit edilmiştir. Peñico'nun tüm ihtişamıyla ortaya çıktığı bu tarih Caral kentindeki bir kriz dönemine denk geldiği için önemlidir. Çeşitli binalarda yapılan kazılar, dağlık bölgelerden, ormandan ve hatta kıyıdan gelen kanıtları ortaya çıkarmıştır. Bu durum, o dönemde farklı grupların karşılıklı alışverişte bulunmak üzere geldiklerini ve bu etkileşimlerde her şeyden önce bilgi alışverişi yapıldığını göstermektedir." dedi.

(AA)