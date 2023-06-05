Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 4 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı! 20 yıl sonra suçsuz bulundu: "Yapılan araştırmalar sonucunda..."

4 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı! 20 yıl sonra suçsuz bulundu: "Yapılan araştırmalar sonucunda..."

05.06.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da 2003 yılında 4 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ülkenin “En kötü kadın seri katili” lakaplı Kathleen Folbigg, 20 yıl sonra suçsuz bulundu. 20 yıl sonra açılan yeni soruşturma var olan kanıtları tersine çevirirken, soruşturmanın savcıları, yapılan araştırmalar sonucunda çocukların doğal bir şekilde öldüğüne ilişkin kanıtlar bulunduğunu ifade etti. Folbigg’in mahkumiyetinin bozulması durumunda dava ülkenin en büyük adalet hatalarından biri olacak.

4 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı! 20 yıl sonra suçsuz bulundu: "Yapılan araştırmalar sonucunda..."

Avustralya'da, 4 çocuğunu öldürmekle suçlanan ve ülkenin en kötü seri katili olarak adlandırılan Kathleen Folbigg’in suçsuz olduğu anlaşıldı. Folbigg’in 1989 ve 1999 yılları arasında 4 çocuğunu boğarak öldürmekten hüküm giymesinin ardından 20 yıl sonra açılan yeni soruşturma, var olan kanıtları tersine çevirdi.

AW906652_02

DOĞAL BİR ŞEKİLDE ÖLDÜKLERİNE DAİR KANITLAR BULUNDU

Emekli Yargıç Tom Bathurst başkanlığında yürütülen soruşturmanın savcıları, gen mutasyonları üzerine yapılan araştırmalar sonucunda çocukların doğal bir şekilde öldüğüne ilişkin kanıtlar bulunduğunu belirtti.

AW906652_03

Yeni Güney Galler Başsavcısı Michael Daley yaptığı açıklamada, NSW Valisi Margaret Beazley’in Folbigg için af imzaladığını ve derhal serbest bırakılmasını emrettiğini ancak koşulsuz affın Folbigg'in mahkumiyetini bozmayacağını ifade ederek, bu kararı temyiz mahkemesinin vereceğini söyledi.

AW906652_04

AVUSTRALYA'NIN EN BÜYÜK ADALET HATALARINDAN BİRİ OLACAK! MİLYONLARCA DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇMASI MUHTEMEL

Kathleen Folbigg’in 2003 yılındaki mahkumiyetinin bozulması durumunda dava Avustralya'nın en büyük adalet hatalarından biri olacak. Folbigg’in serbest kalması durumunda hükümete milyonlarca dolarlık tazminat davası açması bekleniyor.

AW906652_05

Cinayet suçlamalarını başından beri reddeden Kathleen Folbigg’in çocukları Caleb 19 günlük, Patrick 8 aylık, Sarah 10 aylık, Laura ise 19 aylıkken ölmüştü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!
81 yaşındaki adam canını zor kurtardı81 yaşındaki adam canını zor kurtardı
5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı
Anahtar Kelimeler:
Avustralya katil

En Çok Okunan Trend Haberler

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Resmen tepki yağdı! Motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki....

Resmen tepki yağdı! Motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki....

Televizyonda 15 kişilik seks partisi yayınlandı! Görüntülere tepki yağdı

Televizyonda 15 kişilik seks partisi yayınlandı! Görüntülere tepki yağdı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.