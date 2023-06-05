4 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı! 20 yıl sonra suçsuz bulundu: "Yapılan araştırmalar sonucunda..."

Avustralya'da, 4 çocuğunu öldürmekle suçlanan ve ülkenin en kötü seri katili olarak adlandırılan Kathleen Folbigg’in suçsuz olduğu anlaşıldı. Folbigg’in 1989 ve 1999 yılları arasında 4 çocuğunu boğarak öldürmekten hüküm giymesinin ardından 20 yıl sonra açılan yeni soruşturma, var olan kanıtları tersine çevirdi.

DOĞAL BİR ŞEKİLDE ÖLDÜKLERİNE DAİR KANITLAR BULUNDU

Emekli Yargıç Tom Bathurst başkanlığında yürütülen soruşturmanın savcıları, gen mutasyonları üzerine yapılan araştırmalar sonucunda çocukların doğal bir şekilde öldüğüne ilişkin kanıtlar bulunduğunu belirtti.

Yeni Güney Galler Başsavcısı Michael Daley yaptığı açıklamada, NSW Valisi Margaret Beazley’in Folbigg için af imzaladığını ve derhal serbest bırakılmasını emrettiğini ancak koşulsuz affın Folbigg'in mahkumiyetini bozmayacağını ifade ederek, bu kararı temyiz mahkemesinin vereceğini söyledi.

AVUSTRALYA'NIN EN BÜYÜK ADALET HATALARINDAN BİRİ OLACAK! MİLYONLARCA DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇMASI MUHTEMEL

Kathleen Folbigg’in 2003 yılındaki mahkumiyetinin bozulması durumunda dava Avustralya'nın en büyük adalet hatalarından biri olacak. Folbigg’in serbest kalması durumunda hükümete milyonlarca dolarlık tazminat davası açması bekleniyor.

Cinayet suçlamalarını başından beri reddeden Kathleen Folbigg’in çocukları Caleb 19 günlük, Patrick 8 aylık, Sarah 10 aylık, Laura ise 19 aylıkken ölmüştü. (İHA)

