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4 milyon dolarlık servetiyle gündemdeydi! Zehra Güneş mini elbisesiyle peş peşe poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.12.2024 12:52
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak Rich Verse'in hazırladığı Dünyanın en zengin 15 kadın voleybolcusu listesinde yer aldı. 4 milyon dolarlık servetiyle gündemde olan Güneş şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

4 milyon dolarlık servetiyle gündemdeydi! Zehra Güneş mini elbisesiyle peş peşe poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden biri olan Zehra Güneş son dönemde hem özel hayatı hem de servetiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyadaki her paylaşımı olay olan ünlü isim son pozlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Son olarak Rich Verse'in hazırladığı Dünyanın en zengin 15 kadın voleybolcusu listesinde yer alan Zehra Güneş, 4 milyon dolarlık servetiyle 14. sırayı kaptı.

Genç yaşında sahip olduğu bu servet ile çok konuşulan Zehra Güneş şimdi de siyah mini elbisesiyle peş peşe verdiği pozlarla çok beğenildi.

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Siyah mini elbisesini, siyah ince çorabı ve kırmızı çantası ile kombinleyken Zehra Güneş'in karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'her hali olay', 'çok samimi ve sempatik', 'hem asil hem şık' gibi yorumlar yapıldı.

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