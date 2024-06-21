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  4. 4'ncü kez evlenmişti! Burak Sergen ile Gizem Şağban balayında

4'ncü kez evlenmişti! Burak Sergen ile Gizem Şağban balayında

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 09:56
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Geçtiğimiz günlerde 4'ncü kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu Burak Sergen eşi Gizem Şağban ile balayına çıktı. Ünlü isim balayı pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

4'ncü kez evlenmişti! Burak Sergen ile Gizem Şağban balayında

Ünlü oyuncu Burak Sergen, sevgilisi Nihan Ünsal ile 2021 yılının haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açan ve geçtiğimiz ocak ayında boşanan Sergen aradığı mutluluğu sonunda buldu.

63 yaşındaki oyuncu, üç hafta önce kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban (37) ile hayatını birleştirmişti.

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BALAYINDAN İLK KARE

4'ncü kez nikah masasına oturan Burak Sergen ile Gizem Şağban balayına çıktı. Eşiyle tekne gezisine çıkan Sergen, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

burak sergen

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