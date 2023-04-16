"4 tane eşim var" deyince... Sinan Akçıl'ın imam nikahı sorusuna yorum yağdı! "Nihat Hatipoğlu'na sorsana"

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in Youtube programına katılan Sinan Akçıl dört kişiyle imam nikahıyla evli olduğunu, hiçbirinden boşanamadığını söyledi. Akçıl, programda eşlerinden boşanmayı uygun buldu.

Youtube programına katılan Sinan Akçıl'a "Sen çok inançlıymışsın, öyle bir duyum aldım. Peki, bu imam nikahı bağımlılığı neden?" sorusunu soran Danla Bilic'e Akçıl, "Evet. Severim. Severiz kardeşim öyle işleri" yanıtı verdi.

"4 TANE İMAM NİKAHLI EŞİM VAR"

Bunun üzerine Danla Bilic, "Ne diyorsun mesela, 'Gel imam nikahı kıyalım' mı?" diye sordu. Sinan Akçıl, "Evet! Ne diyebilirim başka? Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim, dedim de. 4 tane eşim var imam nikahlı. Boş ol diyemedim, konuşmuyorlar hiçbiri benimle" dedi.



Danla Bilic'in "Hadi boşayalım sizi programda" demesi üzerine Akçıl ise "Birincisi için; boş ol boş ol boş ol. Kusura bakma tabii ki. İkincisi için; boş ol boş ol boş ol. Üç; boş ol boş ol boş ol. Dört; boş ol boş ol boş ol. Böyle olur mu, dinimize uygun mu bilemiyorum tabii" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl hal böyle olunca sosyal medyanın diline düştü. Akçıl'ı izleyenler "Nihat Hatipoğlu'na sorsana" yorumları yağdı.



