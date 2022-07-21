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4 yaşındaki kızını ava götürüyor! ''İnsanlar katil büyüttüğümü söylüyor ama umrumda değil''

21.07.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda'dan Jesica Murphy, geçen yıl Temmuz ayında 4 yaşındaki küçük kızını ava götürdüğünü açıklamasının ardından acımasızca eleştirilmiş ve gündem olmuştu. Genç anne, olayın 1 yıl ardından neden değişmeyeceğini açıkladı.

4 yaşındaki kızını ava götürüyor! ''İnsanlar katil büyüttüğümü söylüyor ama umrumda değil''

Geçen yıl bu zamanlar, küçük kızını ava götürdüğü için bir katil yetiştirmekle suçlanan Jesica Murphy tüm dünyada gündem olmuştu. Genç kadın bir suikastçi yetiştirdiğini iddia etmeye varan acımasız eleştirilere maruz kalmıştı. Murphy, olaydan bir yıl sonra kendini açıklamak istedi ve olayın detaylarını anlattı.

''DAHA İYİ BİR ANNE''

avcı

24 yaşındaki Jesica, çocukluğundan beri avlandığını ve şimdi de hala haftada bir silahıyla yola çıktığını söyledi. İki kız çocuğu olan genç anne, aldığı eleştirilerin aksine avcılığın onu daha iyi bir anne yaptığını anlattı.

''SIFIRLANIYORUM''

Jesica, herkesin stresle başa çıkmak, kendini daha iyi hissetmek ve sıfırlanmak için bir yönteme ihtiyacı olduğunu ve kendisi için bunun avlanmak olduğunu söyledi. Bunun herkese uygun bir yöntem olmadığını ve bunu anladığını belirten genç kadın, yine de sırf kendilerine göre değil diye bu kadar yargılayıcı davranmanın doğru olmadığını ekledi.

BAŞKA SEBEPLERİ DE VAR

çocuk

Genç kadın, avcılığı sadece bunun için yapmadığını, aynı zamanda daha az şanslı olanlara yiyecek sağlamak, çiftçilere ve vahşi yaşamın kendisine yardım etmek için de yaptığını anlattı. ''Yeni Zelanda'da domuzlar, kuzuları öldürdükleri ve çiftçilere çok fazla zarar verdikleri için çiftliklerimizde büyük bir karmaşa yaratıyor. Yani bu, sayıları kontrol altında tutmanın yanı sıra eti daha az şanslı olanlarla paylaşma yöntemimiz.'' diye ekledi.

YÜRÜMEYİ SEVMİYOR

doğa

Kızı Lyla'nın şimdi beş yaşında olduğunu ve hala annesiyle avlanmayı sevdiğini söyledi. Lyla özellikle köpekleriyle vakit geçirmeyi, kirli ve özgür olmayı seviyor. Ancak Jesica "Artık taşınamayacak kadar ağır olduğu için sadece büyükbabam bisikletle gelirse gelmeyi seviyor çünkü uzak mesafeleri yürümeyi sevmiyormuş.'' diyerek kızına atıfta bulundu.

''HİÇBİR ŞEY DEĞİŞTİREMEZ''

Genç kadın "20 yıldır avlanıyorum ve yaptığım işi seviyorum. O zamanlar öğrendiğim şeyleri büyükbabam ve yıllar boyunca avladığım diğer insanlarla paylaşmayı seviyorum. Bunu insanlarla ve çocuklarla paylaşmak harika bir duygu ve kimsenin söyleyeceği hiçbir şey bunu değiştiremez." diye açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
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