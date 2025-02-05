4 yıl boyunca günde 5000 kalori alan kadın bunun vücudu üzerindeki etkilerini gösterdi! "Kahvaltıda on yumurta, bir parça tereyağı ve tuz yiyorum."

MYNET|DIŞ HABERLER Hertfordshire'de yaşayan Rachel Ashby de birçok kişi gibi yıllar içinde keto diyetinden kalori sayımına kadar birçok farklı diyeti denedi. 2019 yılında, kişinin ağırlıklı olarak et ve süt ürünleri tükettiği, sebze ve karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme düzeni benimsediği 'etobur diyeti' ile tanıştı. Bu diyet, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından tanıtıldı ve birçoğu genel sağlıklarını iyileştirdiğini iddia etti.

HAFTADA 7 KİLO VERDİ

İlk başta şüpheci davranan Ashby, deneme amaçlı diyete bir şans vermeye karar verdi; ancak annenin hızlı sonuçlar görmeye başladığını ve haftada yedi kilo verdiğini iddia etmesi onu şaşırttı. Ayrıca üç gün içinde kendini daha enerjik hissettiğini ve düşünme yeteneğinin geliştiğini iddia etti.

YEMEK PLANINI ANLATTI

Günlük yemek planı ve yemek düzeni hakkında bilgi veren Ashby, "Kahvaltıda on yumurta, bir parça tereyağı ve tuz yiyorum. Ben yağları sadece tat almak için yiyorum, bu yüzden yağın tadı güzel olmayınca yemeyi bırakıyorum çünkü vücudum artık doyduğunu anlıyor. Öğle yemeğinde hava fritözünde pişirilmiş bir kilo tavuk kanadı yiyorum ve eğer yağa ihtiyacım olduğunu hissedersem tereyağı da ekliyorum. Akşam yemeğinde genellikle iki adet antrikot biftek yiyorum. Eğer çok açsam veya yoğun bir gün geçirdiysem ve ekstra enerjiye ihtiyacım varsa, tereyağında pişirilmiş üç tane yiyorum" diye konuştu.

VEGANLARDAN TEPKİ TOPLADI

Ashby, kararının internette büyük bir tepkiyle karşılandığını, özellikle de 'veganlar'dan tepki aldığını iddia ederek, "Birçok vegan bana saldırıyor... 'Etobur olamazsın çünkü çiğ et yemiyorsun' diyorlar. Ben çiğ yiyebilirim, sadece kızartılmış olmasını tercih ediyorum. Hiçbir zaman aç kalmak veya kendimi aç bırakmam gerektiğini hissetmek zorunda kalmıyorum. Sadece doyana ve tatmin olana kadar yiyebiliyorum, oysa daha önce vücudumun açlık sinyallerini görmezden geliyordum." ifadelerini kullandı.