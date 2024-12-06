Sadece evleneli 4 gün olmuştu! Balayı otelinin banyosunda ses gelince bakan kadın kocasını yerde yatarken buldu

MYNET|DIŞ HABERLER Lauren Esper ve 5 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Gabe Brown 21 Eylül'de Pensilvanya'da evlendi ve ardından Jamaika'da balayına gitti. Ancak ikilinin balayı otelindeki macerası kabusa dönüştü. Otel odasına vardıktan sadece birkaç gün sonra evliliklerinin 4. gününde 27 yaşındaki Gabe otelin banyo fayanslarında kayarak omurgasını kırdı ve beyninde büyük bir kanama meydana geldi. 25 yaşındaki Lauren, yeni kocasını en yakın hastaneye götürdü ve kanamayı durdurmak için acil ameliyata alınması gerektiği söylendi.

Gabe, Jamaika'daki başka bir hastaneye transfer edildikten sonra, ABD'ye geri uçması için düzenlemeler yapılmadan önce dört saatlik bir ameliyat geçirdi. Gabe o zamandan beri iki beyin ameliyatı ve bir karın ameliyatı geçirdi ve kazadan iki ay sonra hala komada.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA SAKİN KALMAYA ÇALIŞIYORDUM"

Saat 16.00 civarında yatağa uzandığını dile getiren Esper, "Uyumak için yatağa uzanmıştım ve aniden Gabe'in nefes nefese kaldığını, ardından bir gümleme sesi duydum. Hemen uyandım ve bir eşya düşürmüş olabileceğini düşündüm ve iyi olup olmadığını sordum ama bir cevap alamadım.Açık konseptli bir odaydı, bu yüzden Gabe'in banyo zemininde yattığını ve nöbet geçirdiğini görebiliyordum. Yataktan fırladım ve kendimi fayanslara doğru kaydırdım. Ağzından kan geliyordu ve şiddetle titriyordu. Daha önce hiç nöbet geçirmemişti. Mümkün olduğunca sakin kalmaya çalışıyordum." dedi.

"BİLİNCİ YERİNDE DEĞİL"

Gabe'nin geçirdiği 2 beyin ameliyatından sonra hala komada olduğunu ifade eden Esper, "Hala komada. Neredeyse iki ay oldu. Ağzını açtı, parmaklarını ve ayak parmaklarını oynatabiliyor ama bilinci yerinde değil. Bazen daha uyanık oluyor, bazen de daha bilinçsiz bir durumda. Hafızasının nasıl olacağını ve neyi yeniden öğrenmesi gerekeceğini bilmiyorum. Gerçekten sadece bir bekleme oyunu. Hepimiz sadece Gabe'in uyanmasını bekliyoruz. Bizi duyabildiğine inanıyorum, bu yüzden onunla çok konuşuyorum.İyileşmesinin nasıl göründüğünü veya kalıcı bir hasar olup olmayacağını bilmiyoruz. Sanırım uyanmaya doğru bir iyileşme süreci geçiriyor. Bu olmadan önce sadece dört gün evli kalmıştık. Hayatımın en kötü iki ayıydı. Düğünümüzü yaptığımız için çok mutluyum ve buna tutunmaya devam ediyorum ve evlenebildik ama ilk iki ay korkunçtu" ifadelerini kullandı.