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  4. Cani koca doğmamış bebeğini bile düşünmedi! Hamile karısını asit dolu küvette öldürdü... Karısının ailesinden af diledi

Cani koca doğmamış bebeğini bile düşünmedi! Hamile karısını asit dolu küvette öldürdü... Karısının ailesinden af diledi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.11.2024 13:38
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20 yaşındaki Meraj Zafar, Avustralya'da karısı Arnima Hayat'ı öldürüp vücudunu asit dolu bir küvete koyduğunu kabul ettikten sonra, hamile eşi Arnima Hayat'ın ailesinden af ​​diledi. Zafar'ın canice eşini kaydettiği olaya ilişkin mahkeme devam ederken korkunç plan ülkede infiale neden oldu.

Cani koca doğmamış bebeğini bile düşünmedi! Hamile karısını asit dolu küvette öldürdü... Karısının ailesinden af diledi

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Kuzey Parramatta'daki evlerinde henüz 4 aylık evli olduğu hamile eşi 19 yaşındaki Arnima Hayat'ı canice katleden 20 yaşındaki Meraj Zafar, 29 Ocak 2022'de tutuklanmıştı. Hamile eşini öldüren Zafar, doktor olmak isteyen 19 yaşındaki hamile eşinin cansız bedeni asit doldurduğu küvette eritmişti. Zafar, eşinin kendisini aldattığını şüphenerek onu terk etmesinden korktuğu için cinayeti işlediğini söyledi. 19 yaşındaki Hayat'ın cansız bedenini annesi ölümden bir gün sonra küvette asidin içinde bulup polise haber vermişti.

"UMARIM BİR GÜN BENİ AFFEDEBİLİRSİNİZ"

12şşi

Sidney Yüksek Mahkemesi'nde dava devam ederken Zafar, kurbanın ailesine okunan mektupta bunun "başkasına yapılabilecek en korkunç şey" olduğunu itiraf ederek af diledi. Yaptıklarından dolayı derin bir pişmanlık hissettiğini söyleyen Zafar, "Yaptıklarımla sebep olduğum ve etkilediğim her şey için ne kadar üzgün olduğumu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Umarım bir gün beni affedebilirsiniz. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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