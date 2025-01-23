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  4. Nişanlısının kendisini aldattığını düşünen adam cinnet getirdi! Kavga sırasında 7 haftalık kızını balkondan attı

Nişanlısının kendisini aldattığını düşünen adam cinnet getirdi! Kavga sırasında 7 haftalık kızını balkondan attı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.01.2025 15:43
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Clarence Martin Jr., 2020 yılında nişanlısıyla yaşadığı tartışmanın ardından iki aylık kızını ikinci kat balkonundan attığı için müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay ülke gündemine yerleşti. Martin ve nişanlısının arasında ihanet nedeniyle bir tartışmanın yaşandığı ifade edildi. Martin'in apartmanı ateşe verdiği sırada çiftin köpeklerinin de hayatını kaybettiği söylendi.

Nişanlısının kendisini aldattığını düşünen adam cinnet getirdi! Kavga sırasında 7 haftalık kızını balkondan attı

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Nevada eyaletinde Clarence Martin Jr. ve nişanlısı Nicole arasında ihanet yüzünden kavga çıktı. Martin nişanlısının kendisini aldattığını düşünerek kadın saldırdı. İkili arasındaki kavga sırasında öfkeden gözü dönen Martin, ikinci kattaki dairelerinin balkonundan London adını verdikleri bebeklerini aşağıya attı. Yaklaşık 6 metre yüksekten düşen 7 haftalık bebek olay yerinde hayatını kaybetti. Tutuklanan baba Martin'e 2024 yılında yapılan son davada Bölge Yargıcı Carli Kierny, savcılığın talebi üzerine müebbet hapis cezası verdi.

SABAHA KARŞI POLİSİ ARADI

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Nicole, nişanlısı Martin'in kızlarını balkondan aşağıya attığını söyleyerek sabah saat 3.40 civarında polise haber verdi. Polise, Martin'in çocuğu balkona götürdüğünü ve birkaç dakika sonra bebeği olmadan geri döndüğünü söyledi. Görgü tanıkları Martin'in balkondan, "Beni aldattığın için başına gelen bu" diye bağırarak çıktığını ifade etti.

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Polisler olay yerine geldiğinde Martin oturma odasında yangın çıkarttı. Çiftin köpekleri muhtemelen ısı ve dumana maruz kalması nedeniyle bir kafesin içinde ölü bulundu. Alevler yayılıp daireyi dumanla doldurunca, Clark County itfaiyecileri olay yerine gelene kadar tüm apartman tahliye edildi.

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cinayet Amerika Aldatma aldatmak ihanet
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