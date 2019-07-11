MAGAZİN

40 yaşındaki Ivana Sert'ten bikinili paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Ivana Sert Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla kusursuz fiziğini sergiledi. 40 yaşındaki Sert'in iddialı paylaşımı gençlere taş çıkarttı.

40 yaşındaki Ivana Sert'ten bikinili paylaşım!

Kısa bir süre önce çıkardığı şarkıyla magazin gündeminde önemli bir yer tutan Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla bir kere daha isminden söz ettirdi. 40 yaşında olmasına karşın gençlere taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Ivana Sert, takipçilerinin beğenisini almayı başardı.

Ivana Sert paylaşımının altına şu notu yazdı:

"Dünü ya da bügünü değil , anı yaşanmalısınız , çünkü şimdi olacaksa bir şey, yarına kalmaz, yarın kalıcaksa eğer, bugün kalmaz ..."

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İvana Sert bikini

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