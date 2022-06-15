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40 yaşındaki kadın 15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' olarak kullandı! Şimdi ondan hamile

15.06.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 yaşındaki Sarah Campbell, ismi açıklanmayan 15 yaşındaki bir çocuğu seks oyuncağı gibi kullandı. Çocuğa düzenli olarak uyuşturucu verdiği ve onunla defalarca çeşitli yerlerde ilişkiye girdiği bildirilen Campbell, çocuktan hamile kaldığı anlaşılınca hapse atıldı.

40 yaşındaki kadın 15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' olarak kullandı! Şimdi ondan hamile

Reşit olmayan bir çocuğu seks oyuncağı olarak kullanan 40 yaşındaki Sarah Campbell, ondan çocuk sahibi olduğu anlaşılınca hapse atıldı. Campbell'ın ismi açıklanmayan çocuğa sık sık uyuşturucu verdiği ve onunla birçok yerde defalarca ilişkiye girdiği tespit edildi. Kadın sonunda çocuktan hamile kalınca, olaylar gün yüzüne çıktı ve Campbell hapse atıldı.

BİRÇOK YERDE İLİŞKİYE GİRDİLER

2016-2017 yılları arasında devam eden istismar döneminde, Campbell'ın 15 yaşındaki kurbanıyla yanlarında insanların uyuduğu bir odadan bir golf sahasına kadar birçok yerde cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

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GİZLİCE EVİNE ALIYORDU

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15 yaşındaki genç adam, birlikte yoğun miktarda esrar ve uyuşturucu tükettiklerini belirtti. Campbell'ın, günün garip saatlerinde evine gizlice girip saklanmasını sağlayarak sosyal hizmetler ve diğer insanlar tarafından fark edilmekten kaçınmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

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HAMİLE KALDI

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Kurbanına ait olduğu tespit edilen bir çocuğa hamile kaldıktan sonra Campbell, birden fazla cinsel suçla suçlandı. Mahkemede, çocuğun kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü ancak savcılar onun bu davranışını kınadı ve eylemlerinin çocuğu çocukluğunun bir kısmını çaldığını ve onu kendi seks oyuncağı olarak kullandığını söylediler.

Campbell, bir çocukla dokuz kez cinsel ilişkiye girmekten toplam dokuz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar İngiltere
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