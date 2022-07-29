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400 erkekle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti! Yıllık kazancı dudak uçuklattı: Sosyal medyayı bırakırsam deliririm

29.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında sosyal medya fenomeni Paola Saulino çıktığı turnede 400 erkekle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. Özellikle yıldız futbolcularla yaşadığı ilişkilerle sosyal medyanın gündemine yerleşen Saulino yıllık kazancıyla herkesi şaşırtmayı başardı.

400 erkekle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti! Yıllık kazancı dudak uçuklattı: Sosyal medyayı bırakırsam deliririm

Sosyal medya fenomeni olan ve yetişkinlere yönelik fotoğraflarını para karşılığında satan Paola Saulino, 2017 yılında İtalya’da bir turneye çıktığını söylemişti. Çıktığı turnede 1 hafta içinde 400 erkekle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ederek gündeme bomba gibi düşen Saulino bu kez de yıllık kazancıyla dudak uçuklattı. Futbol takıntısı olan Saulino, her zaman zengin olmak istediğini söyleyerek sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını paylaşmaya başladı.

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“BIRAKIRSAM DELİRİRİM”

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2021 yılında yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sitede içerik üretmeye başlayan Saulino, “Zengin olacağımdan hiç şüphe duymadım. Sosyal medyayı bırakırsam deliririm. İçerik üretmeye başlamadan önce çok fakirdim. Şimdi kendi ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabilecek kadar param var. Yıllık kazancımın 7 milyon sterline (yaklaşık 151 milyon 459 bin TL) ulaşmasını hedefliyorum. Şimdi bu rakamın biraz altındayım” dedi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımların kendi içinde daha özel anlamlar taşıdığını ifade eden Saulino, “Benim için vücudumu kullanmak çıplaklıktan öte bir şey. Özgürlük, sanat, feminizm ve kadınların güçlenmesini ifade ediyor. Aynı zamanda maddi ve duygusal bağımsızlık ve temelde benim insan devrimim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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