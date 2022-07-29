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Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yatan fenomen bikinili pozuyla şaşkınlık yarattı

29.07.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da yaşayan 25 yaşındaki Mary Magdalene isimli sosyal medya fenomeni dünyanın en büyük vajinası ve göğüslerine sahip olmak için onlarca estetik operasyon geçirdi. 5 yıl boyunca sayısız kez ameliyat olan Magdalene, son olarak cinsel organını şekillendirmişti. Yoğun estetik ameliyatlarının sonrasında Magdalene, siyah bikinili paylaşımıyla olay yarattı.

Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yatan fenomen bikinili pozuyla şaşkınlık yarattı

Sosyal medya fenomeni 25 yaşındaki Mary Magdalene, dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olmak için bıçak altına yattı. Ergenlik döneminden itibaren diğer insanlardan farklı olmak istediğini ifade eden Magdalene, kısa sürede estetik bağımlısı haline geldi. Sınırları aşma duygusunun kendisini daha fazlasına doğru tetiklediğini ifade eden Magdalene, son olarak sosyal medya hesabında siyah bikinili bir paylaşım yaptı. Vücut hatlarıyla şaşkınlık yaratan Magdalene, bikini üzerini ters giyerek sosyal medya trendlerine de uyum sağladı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya paylaşımının ardından kullanıcılar Magdalene’in gönderisini kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısının Magdalene’in güzelliğini öven yorumunun sonrasında tepkiler gecikmedi.

DEFALARCA KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

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Son 5 yıl içinde 3 göğüs estetiği, 3 Brezilya popo estetiği, yanak yağı aldırma, kalça dolgusu, Barbie burnu ve kedi gözü ameliyatı olan Magdalene, estetik prosedürlerine devam edeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya mary magdalene
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