Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yatan fenomen bikinili pozuyla şaşkınlık yarattı

Sosyal medya fenomeni 25 yaşındaki Mary Magdalene, dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olmak için bıçak altına yattı. Ergenlik döneminden itibaren diğer insanlardan farklı olmak istediğini ifade eden Magdalene, kısa sürede estetik bağımlısı haline geldi. Sınırları aşma duygusunun kendisini daha fazlasına doğru tetiklediğini ifade eden Magdalene, son olarak sosyal medya hesabında siyah bikinili bir paylaşım yaptı. Vücut hatlarıyla şaşkınlık yaratan Magdalene, bikini üzerini ters giyerek sosyal medya trendlerine de uyum sağladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya paylaşımının ardından kullanıcılar Magdalene’in gönderisini kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısının Magdalene’in güzelliğini öven yorumunun sonrasında tepkiler gecikmedi.

DEFALARCA KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Son 5 yıl içinde 3 göğüs estetiği, 3 Brezilya popo estetiği, yanak yağı aldırma, kalça dolgusu, Barbie burnu ve kedi gözü ameliyatı olan Magdalene, estetik prosedürlerine devam edeceğini belirtti.



