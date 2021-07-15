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  4. 400 kişinin katıldığı konferansın ardından 40 kişi karantinaya alındı!

400 kişinin katıldığı konferansın ardından 40 kişi karantinaya alındı!

15.07.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın Ulus ilçesinde, yaklaşık 400 kişinin katıldığı Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Orman Kooperatifi'nin kongresinden sonra test yaptıran S.M.'de koronavirüs tespit edilirken, temaslı olduğu 40 kişi, karantinaya alındı.

400 kişinin katıldığı konferansın ardından 40 kişi karantinaya alındı!

Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Orman Kooperatifi'nce pazar günü Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde olağan kongresi düzenlendi. Kooperatife bağlı yaklaşık 400 kişi, kongrede oy kullandı. Kongre sonrası görülen semptomlar üzerine S.M., Covid-19 testi yaptırdı. S.M., sosyal medya hesabından duyuru yaparak, sonucun pozitif çıktığını ve kendisiyle temaslı olanların da test yaptırması gerektiğini belirtti.

KONFERANSIN ARDINDAN 40 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Bartın Sağlık Müdürlüğü, kongreye katılan kişiyle görüşerek, kimlerle temaslı olduğunu öğrenmek için çalışma başlattı. Bu sabah itibarıyla kongredeki 40 kişinin cep telefonlarına mesaj gönderilerek, karantinaya alındıkları bildirildi. Filyasyon ekipleri, diğer temaslıları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kongreye katılan üyede delta varyantı olmadığını sadece Covid-19 tespit edildiğini belirtti.

TYUIO

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) karantina

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