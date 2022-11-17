42 kilometrelik maratonu başından sonuna kadar sigara içerek tamamladı!

Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Jiande'de gerçekleşen Guangzhou maratonuna katılan 50 yaşındaki koşucu sosyal medyada viral oldu. İsmi "Chen Amca" olarak aktarılan adam, 6 Kasım'daki maratonun tamamını koştu ve tüm maraton boyunca ağzından düşürmeyerek bir paket sigarayı bitirdiği ortaya çıktı.

VİRAL OLDU

Chen, 42 kilometrelik yarışı 3 saat 28 dakikada tamamladı ve 1500 kişi arasından 574. sırayı aldı. Arka arkaya sigara içen yarışçının fotoğrafları, Çin'de popüler bir sosyal medya platformu olan Weibo'da viral oldu. Daha sonra maratonun organizatörleri Chen'in koşuyu 3 saat 28 dakika 45 saniyede tamamladığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

BUNU İLK YAPIŞI DEĞİL

Chen Amca, ilk kez 2017'de katıldığı başka bir maratonda sigara içerek adını duyurmuştu. Koşucu, Guangzhou'da 2018'de düzenlenen bir baka maratonu da 3 saat 36 dakikada bitirmişti. 2019'da Xiamen'de gerçekleşen maratonu da 3 saat 32 dakika ile tamamladı. Chen bu yarışların hepsinde de aynı şekilde sigara içti.

Bir ultra maraton koşucusu olduğu tahmin edilen Chen Amca'nın, 50 km'lik mesafeleri koştuğu ve 12 saate varan süreleri tamamladığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Chen'in son maratondan gelen görüntüleri, sosyal medya viral oldu ve kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kişiler, Chen'in yoğun sigara kullanımına rağmen başarılı bir yarış çıkarmasını överken, bazıları da onun bu davranışıyla diğer yarışmacılara zarar verdiğini savundu.