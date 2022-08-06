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  4. Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıkınca ne yapacağını şaşırdı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıkınca ne yapacağını şaşırdı

06.08.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda dekatlonda yapılan 400 metre yarışında Decathlete Alberto Nonino talihsiz bir kaza yaşadı. İtalyan atletin cinsel organı şortundan dışarı çıkınca genç sporcu ne yapacağını şaşırdı. Cinsel organını kapatmak için büyük çaba sarf eden sporcu yarışı sonuncu tamamladı.

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıkınca ne yapacağını şaşırdı

İtalyan bir atlet 2022 Dünya Atletizm U20 Şampiyonasında 400 metrelik yarışında kimsenin tahmin edemeyeceği bir talihsizlik yaşadı. Decathlete Alberto Nonino yarışa hızlı bir şekilde başladı ve son viraja kadar iki rakibini geride bırakmayı başardı. Ancak İtlayan atlet yarışın sonralarına doğru yaklaştığında bariz bir şekilde yavaşladı. Şortundan cinsel organının gözüktüğünü fark eden sporcu, yarışı kasıklarını tutarak sonuncu tamamladı. 18 yaşındaki sporcunun yavaşlamasının nedeni ise yarışmanın sonrasında ortaya çıktı.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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Spor muhabiri David Sanchez de Castro, Nonino'nun yarış sırasındaki yavaşlama nedenini ise Twitter’dan yaptığı paylaşımla ortaya çıkarttı. Castro gönderisine, “Kolombiya, Cali'deki 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası. 400 metre dekatlonun son serisi. Beşinci kulvardaki İtalyan Alberto Nonino çok iyi başlıyor ama bitiş çizgisini en son geçiyor. Nedenini kimse anlamadı. Cinsel organı şortunun yanından çıktı ve onu tutmak zorunda kaldı” notunu ekledi.

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İspanyol basını, Nonino'nun 51.57 saniyelik 400 metrelik yavaşlığının, külotsuz koşmayı seçmesinin sonucu olduğunu iddia etmekte gecikmedi. Sporcu, yavaşlarken elini şortuna götürdüğü görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı.

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