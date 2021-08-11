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43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı otobüs denetimi

11.08.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale’de, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde takograf, emniyet kemeri ve HES kodu denetimi, gece saatlerinde de yapıldı.

43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı otobüs denetimi

Türkiye’de son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrası şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhı ’kilit kavşak’ Kırıkkale’de de otobüsler tek tek durduruldu. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, takograf, emniyet kemeri ve HES kodu denetimleri yapıldı.

KEMER TAKMAYANLAR İKAZ EDİLDİ

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gece yarısı yapılan denetimde; takograf cihazları incelenerek, şoförlerin yolculuk süreleri kontrol edildi. Yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılar yapıldı. Kemerini takmayanlarda ikaz edildi. Kontrollerin ardından şoförler, mola ve sefer saatleri hakkında uyarıldı. Korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında da yolcuların HES kodu kontrolleri de gerçekleştirildi.

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"YORGUNLUKTAN KAZA OLUYOR"

İstanbul’dan Kars’a yolcu taşıyan otobüs şoförü Ramazan Günçe, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yorgunluktan kaza oluyor. Biz dinlene dinlene gidiyoruz, yatıyoruz. Biz Kars’a gittiğimiz zaman yatıyoruz. Bazı arkadaşlarımız hiç dinlenmeden gittiği için kazalar oluyor. Bu kazaların olmaması için şoförün dinlenmesi lazım. Mola vereceğiz şimdi yedek şoför geçecek" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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