MAGAZİN

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 09:27 | Son Güncelleme

Ali İhsan Varol, ödül töreninde yaptığı konuşmada "Anlatabilecek çok şeyim yok. Yöneticilerimizin makam odalarında uyuya kalmadık. Kovulmak üzereyken elektrikler de sönmedi. Direkt kovdular. İlginç şeyler yaşadık. Ve neticesinde buradayız, hepinize çok teşekkürler" ifadesini kullandı.

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!
  1. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Yarışma kategorisinde ödülün sahibi Teve 2'de yayımlanan Kelime Oyunu programının oldu. Programın sunucusu Ali İhsan Varol, ödülü Güneri Civaoğlu'nun elinden aldı.

Varol, aynı sahnede kendisinden önce konuşma yapan Acun Ilıcalı'ya gönderme yaparak, "Anlatabilecek çok şeyim yok. Yöneticilerimizin makam odalarında uyuyakalmadık. Kovulmak üzereyken elektrikler de sönmedi. Direkt kovdular. İlginç şeyler yaşadık. Ve neticesinde buradayız, hepinize çok teşekkürler" dedi.

En İyi Erkek Sunucu ödülünü alan Acun Ilıcalı ise ödülünü eski haber müdürü İlker Yasin'den aldı ve Yasin'le yaşadığı anıları anlattı. İlker Yasin'in kendisini kovmak üzereyken son anda elektriklerin kesilmesi sonrasında kovulmaktan son anda kurtulduğunu söyledi. Varol ise Ilıcalı'nın bu hikayesine "Bizim öyle hikayelerimiz yok. Bizi direkt kovdular" diyerek gönderme yaptı.

Ali İhsan Varol, Haziran 2013'te Türkiye'yi saran Gezi eylemlerini programı Bloomberg HT ekranlarında gösterilen Kelime Oyunu'na taşımış ve hemen akabinde de kovulmuştu.


PARTNER"Ben kimsenin yuvasını yıkmadım""Ben kimsenin yuvasını yıkmadım"
O Ses Türkiye'de Hadise vaadiyle şoke etti! Acun'dan müdahale geldi!O Ses Türkiye'de Hadise vaadiyle şoke etti! Acun'dan müdahale geldi!
Hadise'den olay konuşma! 'Benim yerime bir erkek olsaydı...'Hadise'den olay konuşma! 'Benim yerime bir erkek olsaydı...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali ihsan varol Acun Ilıcalı gönderme 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Altuğ'un takıları kıyafetinin önüne geçti

Takıları kıyafetinin önüne geçti

Dilan Deniz Çiçek ve Aslı Bekiroğlu'nun dans videosu olay oldu

Bu anlar sosyal medyayı salladı

'Alkol satışı yasaklansın' diyen Erkan Petekkaya kaçak içki mi satıyor?

Erkan Petekkaya kaçak içki mi satıyor?

O Ses Türkiye'de Hadise vaadiyle herkesi şaşırttı! Acun müdahale etti

O Ses Türkiye'de Hadise vaadiyle şoke etti! Acun'dan müdahale geldi!

Hadise'nin Altın Kelebek konuşması olay oldu! 'Benim yerime bir erkek olsaydı...'

Hadise'den olay konuşma! 'Benim yerime bir erkek olsaydı...'

Altın Kelebek'te şıklık yarışı! Kırmızı halıda göz kamaştırdılar

Kırmızı halıda şıklık yarışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.