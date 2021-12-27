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450 yıl önce yazmıştı! Nostradamus’un 2022 yılı kehanetleri dikkat çekti

27.12.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız astrolog Michel de Nostradame, 1555'te Hitler'in yükselişi ve JFK'nin suikastı da dahil olmak üzere geleceği öngördüğü iddia edilen bir kitap yayınladı. Les Prophéties adlı kitabında geleceğe dair binlerce tahminde bulundu. 2022 yılına az bir süre kala ünlü astrologun kehanetleri yeniden gündeme geldi. Kehanetleri arasında ekonomi, Dünya’ya yaklaşan bir meteor tehlikesi ve yapay zeka detayları dikkatleri çekti. 2022 yılı için Nostradamus, büyük bir patlamaya da işaret etti.

450 yıl önce yazmıştı! Nostradamus’un 2022 yılı kehanetleri dikkat çekti

1503 yılında dünyaya gelen Fransız astrolog, 1555 yılında insanlığın geleceğine dair binlerce kehanet içeren 932 dörtlükten oluşan şiirler yazmasıyla tanındı. Şiirlerini Les Prophéties isimli kitabında toplayan Nostradamus dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihine dair birçok önemli olayı tahmin etti. Nostradamus, Hitler'in yükselişinden JFK'nin vurulmasına ve 11 Eylül saldırılarına kadar birçok olayı öngördü. İşte Nostradamus’un 2022 kehanetleri...

DÜNYA’YA YAKLAŞAN METEOR RİSKİ

Nostradamus’un 2022 yılına dair kehanetlerinin başında Dünya’ya yaklaşan bir meteor riski bulunuyor. Bilimsel olarak NASA bu olayın gerçekleşmesi için 2021 yılının daha mümkün olduğunu dile getirirken kehanetlerinde ünlü astrolog 2022 senesini işaret etmişti. Kitabında, “Ateş mi görüyorum ki gökten düşecek” ifadelerine yer veren astrologun kehanetleir kimi kesimlere göre doğal afetler olarak yorumlandı.

EKONOMİK ÇÖKÜŞ

Nostradamus’un kehanetleri arasında en büyük payı dünyanın ekonomik durumu aldı. 2022 yılında ülkelerin ekonomik anlamda zorluk yaşayacağından söz eden Nostradamus kitabında bu kehaneti, “Başrahipler, keşişler, öğrenecek acemiler yok. Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı çok yüksek. Çaresizlik yemek için yoldaş” sözleriyle anlattı.

GÜCÜ ELE GEÇİREN YAPAY ZEKA ROBOTLARI

Teknoloji , teknolojik ilerlemelerin önemli bir parçası olan yapay zeka ile yıldan yıla gelişmeye devam ediyor. 450 yıl öncesinde Nostradamus yapay zeka konusunda, “Ay dolunayda yüksek dağın üzerinde, yalnız bir beyni olan yeni bilge bunu görüyor. Ölümsüz olmaya davet edilen öğrencileri tarafından. Gözler güneye. Eller göğüste, bedenler ateşte” cümlelerini kurdu. Nostradamus'un iddiasına göre bilgisayar ve robotlar, bu yılda insanları ele geçirecek ve yavaştan dünyayı yönetmeye başlayacak.

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KÜRESEL ISINMA

Son yıllardaki iklim durumu göz önüne alındığında belki de sürpriz değil ama Nostradamus küresel ısınma krizini 16. yüzyılda dile getirmişti. Nostradamus, “Baş güneş gibi parıldayan denizi kavuracak. Karadeniz'in yaşayan balıkları hemen hemen kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak. Onları kesmek için yerel halk çok çalışacak” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK PATLAMA

Nostradamus'a göre 2022 yılında dünyada büyük bir patlama yaşanacak. Bu patlama, iklim ve dünyanın konumundaki değişikliklere neden olacak. Patlama ayrıca sel ve depremlere neden olacak.

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