47 yıl önce okyanusta kaybetmişti! Sesi bile heyecanlanmasına yetti... Onlarca yıl sonra sahibine teslim etti: "Bu hikaye daha iyi olamazdı"

MYNET|DIŞ HABERLER Morgan Perigo isimli bir adam 1977 yılında ailesiyle birlikte Barbados'ta tatildeyken Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden 1965 yılında mezun olduğu sınıf yüzüğünü suya düşürerek kaybetti. 47 yıl önce kaybettiği yüzüğüne yıllar sonra dalgıç Alex Davis tarafından ulaşan Perigo büyük bir şaşkınlık yaşadı.

KAYIP EŞYALARI BULMAK İSTEMİŞTİ

Davis, CNN'e yaptığı açıklamada okyanus tabanını aramak için metal dedektörü kullanarak bir arama başlattığını söyledi. Kayıp eşyaları bulmanın kendisi için bir tutku olduğundan söz eden Davis, "70'li ve 80'li yıllardan kalma madeni paraların bulunduğu bir alanda arama yaparken metal dedektörünün altın bulduğu anlamına gelen bir bip sesi çıkardı. Ölü mercen, kum ve kaya katmalarının altında neredeyse hiç lekenmemiş koyu kırmızı bir taştan yapılmış bir yüzük buldum. Üzerinde 'McMaster Üniversitesi 1965' ve 'FMP' harfleri vardı. Sahibini bulmak için keşfe çıktım" dedi.

Ontario eyaletinin Hamilton kentindeki üniversiteye yapılan basit bir sorgulama, daha geniş bir araştırmanın başlamasına yol açtı. Okuldan yapılan bir basın açıklamasına göre, okulun mezunlar sorumlusu Laura Escalante daha sonra ismi baş harflerle eşleştirmeyi başardı. Tüm bunlar Davis'in sonunda tatmin edici bir cevap almasını sağladı.

SAHİBİNİ BULDU

Serbest dalışçı daha sonra Perigo ile iletişime geçti ve Perigo ona yüzüğünü kaybettiğini ve doğum gününün yaklaştığını söyledi. Davis, CNN'e "Aman Tanrım, bu hikaye bundan daha iyi olamazdı. Sadece 47 yıl denizin dibinde bulduk değil, aynı zamanda doğum gününden bir hafta önce buldum." ifadelerini kullandı.