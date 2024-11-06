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18 yıl önce çekilen fotoğrafına yanlışlıkla yakınlaştı! Gördüğüne inanamadı... "Bu bir mucize"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.11.2024 14:15
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Çin'in Chengdu kentinde yaşayan Diep ve Tiet isimli bir çiftin hikayesi sosyal medyadan paylaşılınca ilgi çekti. 2013 yılında evlenen ve evliliklerinin 5 ilişkilerin dair çok ilginç bir şeyi keşfeden çift eski fotoğraf albümlerini açtıklarında çok şaşırdılar. Çünkü ikisi hiç bilmeden 18 yıl önce çekilen bir fotoğrafta aynı kareyi paylaşmışlar.

18 yıl önce çekilen fotoğrafına yanlışlıkla yakınlaştı! Gördüğüne inanamadı... "Bu bir mucize"

MYNET|DIŞ HABERLER Diep ve Tiet isimli bir çiftin fotoğraf albümlerinden bir fotoğrafa baktıklarında 18 yıl önce çekilen bir karede tesadüfen birlikte göründüklerini fark edince şaşkına döndü. Qingdao Şehrindeki Dördüncü Mayıs Meydanı'nda çekilmiş bir hatıra fotoğrafına yanlışlıkla yakınlaştığında arka planda ise o zamanda hiç tanımamasına rağmen şimdiki eşini gördü.

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Çift hikayelerini sosyal medyadan paylaşınca kısa sürede viral olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen kaydedilen fotoğrafın aşka ve kadere olan inancı arttırdığını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu bir mucize" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok özel bir an" yorumunu yaptı.

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Çift ayrıca birçok yere seyahat etmelerine ve birçok farklı şehri deneyimlemelerine rağmen Qingdao'nun uzun süredir kalplerinde her zaman özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

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