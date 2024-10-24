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  4. Gezgin otel odasının yatağında iğne bulduktan sonra şaşkına döndü! Sosyal medyadan paylaşınca viral oldu: "Kabus gibi bir şey"

Gezgin otel odasının yatağında iğne bulduktan sonra şaşkına döndü! Sosyal medyadan paylaşınca viral oldu: "Kabus gibi bir şey"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.10.2024 16:24
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Kimliği belirsiz bir gezgin Reddit'te yaptığı paylaşımında otel odasının yatağında bir iğne bulduktan sonra şaşkına döndü. Ucu eğilmiş bir iğne paylaşan gezgin, "Bu ne? Metal ucu kaldığım yatağın çarşafından içeri girmiş" notunu ekledi. O anlara sosyal medyadan adeta yorum yağdı.

Gezgin otel odasının yatağında iğne bulduktan sonra şaşkına döndü! Sosyal medyadan paylaşınca viral oldu: "Kabus gibi bir şey"

MYNET|DIŞ HABERLER Kimliği belirsiz bir gezgin, otel odasındaki yatağın üzerinde bulunan iğneye yanlışlıkla dokunduktan sonra dehşete kapıldı. Yatağa uzandığı sırada iğnenin kendisini çizdiğini anlatan gezgin, "Kız kardeşim doktor, bu yüzden onunla iletişime geçtim. Şimdi iyiyim" notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsanların sağlığı bu kadar önemsiz mi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hemen şikayet etmelisiniz" yorumunu ekledi.

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