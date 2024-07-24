Yasayı çiğnemeyi göze aldı: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'dan sokak hayvanları resti! "Burada uygulatmam"

Türkiye sahipsiz sokak köpeklerine ilişkin yasa teklifini tartışıyor. Yasa teklifiyle birlikte ötanazi uygulamasının gündeme gelmesi tartışmaları alevlendirdi. 'Ötanazi' ifadesi yasa tasarısından çıkarıldı ancak belirlenen koşullardaki hayvanların "uyutulmasına" yönelik tepkiler de söz konusu. Son olarak Yeniden Refah Partili (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar "Kesinlikle ben bunu açık söylüyorum bakın, ben bunu burada uygulatmam" sözleriyle sert bir çıkışa imza attı.

"HİÇBİR SIKINTISI OLMAYAN, SAĞLIKLI BİR HAYVANI ÖLDÜRMEK GİBİ ABES BİR DURUM OLAMAZ"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, yerel televizyonlardan canlı yayınlanan programda 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk 100 gününü değerlendirdi. Gazetecilerden Gülpınar'a gelen sorular arasında tüm Türkiye'nin konuştuğu sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi de vardı. Yasa tasarısının TBMM'de kabul edilmesi halinde bunu uygulamayacağını belirten Gülpınar şöyle konuştu:

"Bizim baştan beri bakış açımız çok net. Kendi evinde hayvan besleyen bir hayvansever olarak bunu net söylüyorum. Burada tabii kanunu iyi bir incelemek lazım. Bu kanun çıksın bir bakalım. Şimdi ötanazi derken barınağa götürdüğün her hayvanın ötanazisinden muhtemelen bahsetmiyorlardır. Bu ötenazi uygulaması dünyanın başka ülkelerinde de var. İngiltere'de var, bildiğim kadarıyla İsviçre'de de var. Tabii ki sağlıklı, hiçbir şekilde bir sıkıntısı olmayan bir hayvanı öldürmek gibi abes bir durum olamaz. Benim onu tasvip etmem mümkün değil zaten.

"BÖYLE BİR KARAR ALINIRSA HAYATIMDA İLK DEFA KANUNU ÇİĞNEYEBİLİRİM"

'Barınağa götürdüğün bütün hayvanlara ötanazi yap' şeklinde bir karar alınacağına ben inanmıyorum. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Kesinlikle ben bunu açık söylüyorum bakın, ben bunu burada uygulatmam. Kesinlikle ben buna müsaade etmem. Evet, kanundur dersiniz ama belki hayatımda ilk defa bir kanunu çiğnemekle karşı karşıya kalabilirim. Ki inanmıyorum öyle bir şey çıkaracaklarına ama bir görelim, bakalım detayları. Burada önemli olan sokak hayvanlarına nasıl bir muamele yapacağız? Bu konu çok önemli."

ERBAKAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Söz konusu yasa tasarısı her genel başkanın olduğu gibi Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın da gündeminde. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Erbakan "Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Bunların modern gelişmiş merkezlerde her türlü destek sağlanarak yaşatılması son derece önemlidir" diyerek tepkisini dile getirmişti.

YASA TASARISI MECLİS'TE KOMİSYONDAN GEÇTİ

Sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler öngören, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

'SAHİPLİ' VE 'SAHİPSİZ' HAYVAN KAVRAMLARI BELİRLENDİ

DHA'nın aktardığına göre; 17 maddelik kanun teklifi ile birlikte sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunlu bulunduğundan 'sahipli hayvan' ve 'sahipsiz hayvan' kavramları tanımlandı.

'HAYVAN BAKIMEVİ' TANIMI DEĞİŞTİ

Mevcut kanundaki 'yakala-kısırlaştır-sal' uygulamasının kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında da değişikliğe gidildi. Buna göre; hayvan bakımevinin tanımı, 'Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis' şeklinde değiştiriliyor. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın, onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul ediliyor.

BU İFADE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILIYOR

Kanunun ilkeleri arasında yer alan, 'Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir' ifadesi yürürlükten kaldırılıyor.

BELEDİYE BAŞKANI VE BELEDİYE YETKİLİLERİNE İKİ YIL HAPİS

Öte yandan belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için harcamayan veya bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Söz konusu belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü olacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır