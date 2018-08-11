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4N1K İlk Aşk 6. son bölüm izle: Ali gözlerini açtı! (4N1K İlk Aşk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 11.08.2018 08:40 | Son Güncelleme

4N1K İlk Aşk 6. son bölümü Fox TV tarafından dün akşam yayınlandı. Final sahnesi sonrasında 4N1K İlk Aşk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. 4N1K İlk Aşk son bölümde yaralanan Ali'yi Barış ile Yaprak, son dakika ile hastaneye yetiştirirler. Fakat durumu kritiktir. Duyan arkadaşı, öğretmeni hastaneye koşar. Ali'nin gözlerini açan ise annesinin küçükken ona dinlettiği şarkıdır. İşte 4N1K İlk Aşk 6. son bölümde yaşananlar ve izleme bağlantısı...

4N1K İlk Aşk 6. son bölüm izle: Ali gözlerini açtı! (4N1K İlk Aşk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

4N1K İlk Aşk 6. son bölümü Fox TV ekranında heyecanla izlendi. Final sahnesi ile izleyenleri sevindiren dizinin son bölümü sonrasında 4N1K İlk Aşk 7. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Heyecanla izlenen 4N1K İlk Aşk son bölümde yaralı Ali'yi Yaprak ve Barış, hastaneye son anda yetiştirirler. Ali'nin durumu kritiktir. Ali'nin yaralandığını duyan arkadaşları, öğretmenleri hastaneye gider. Fakat Ali'yi uyandırmak için gerekli olan annesinin ona küçükken dinlettiği şarkıdır. Bunun için de şarkıyıcı getirmek zorunda kalır. Ali sonunda gözlerini açar. 4N1K İlk Aşk 6. son bölüm özeti ve izleme bağlantısı haberimizde.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali çok kan kaybetmiştir. Barış’la Yaprak onu zar zor hastaneye yetiştirmeyi başarılar. Ali’nin uğradığı saldırı ve yaralanma haberi okulda bomba etkisi yaratır. Tüm çete ve onu sevenler soluğu hastanede alır. Ela, Tekin ve Jülide de gelirler. Jülide, Ali’ye olanlar için Ela’yı suçlar. Çok kan kaybeden Ali için özellikle ilk 24 saat çok kritiktir.

4N1K 6. SON BÖLÜM İZLE

Onu uyandırmak için herkes kendince seferber olur. En zor görevde Yaprak ve Barış’tadır. Ali’yi küçükken uyandırmak için ailesinin dinlettirdiği şarkıyı bulmaya çalışırlar. Artık hiç bir yerde ne CD’si ne de kaseti olmayan şarkıyı Ali’ye dinletebilmek için eski şarkıcının peşine düşerler. Ali’yi bıçaklayanlarla telefonda görüşen Barış ise davranışları ile şüpheli davranışları ile dikkat çeker. Yoksa yine her şeyin arkasında o mu vardır?

4N1K İLK AŞK 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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