4N1K İlk Aşk 9. son bölüm izle: Yaprak'ın peşine kim takıldı? (4N1K İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

4N1K İlk Aşk 9. son bölümü, izleyicisi ile Fox TV'de buluştu. Heyecanla ve merakla izlenen son bölümden sonra 4N1K İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. 4N1K İlk Aşk 9. bölümde Ali, Ela Hoca ile Barış ve Yaprak'ın konuşmalarının ortasında çıkması onları tedirgin eder. Fakat Ali, Ela Hocanın kaybolan oğlunu aramak ve ona yardımcı olmak ister. Bu yüzden çete ile birlikte duruma el koyar. Diğer yandan Oğuz, okulda mahsur kalmış ve gördükleri onu çok korkutmuştur. Bu yüzden çeteye haber verir. Okula gelen çete, durumun bir yanlış anlaşılmadan olduğunu anlar. Fakat finalde Yaprak'ın peşine takılan ve onu çok korkutan kişi kim merak ediliyor. İşte 4N1K İlk Aşk 9. son bölümde olanlar ve izleme bağlantısı...

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ela Hoca ile konuşurlarken yakalanan Yaprak ve Barış zor durumda kalıyor. Ela Hoca’nın anlattıklarından etkilenen Ali, ona yardım etmeye karar veriyor. Oğlunu bulmak için Ali çeteyi seferber ediyor. Yaprak ile Barış’ın sürekli yan yana bulan çete duruma el koyuyor. Kendine mesafe koyan çete ile Yaprak’ın arası ilk kez bozuluyor.