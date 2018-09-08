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4N1K İlk Aşk 9. son bölüm izle: Yaprak'ın peşine kim takıldı? (4N1K İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 08.09.2018 08:26 | Son Güncelleme

4N1K İlk Aşk 9. son bölümü ile dün akşam hayranları ile buluştu. Son bölümden sonra 4N1K İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Sevilen dizinin son bölümünde Ali, Ela hocanın oğlunu bulmak için çete ile duruma el koyuyor. Çete ile Yaprak'ın arası bozuluyor. Oğuz'un okulda mahsur kalması ile çeteyi çağırır fakat olaylar hiç tahmin edildiği gibi değildir. Esas merak edilen Yaprak'ın peşine kimin takıldığı oldu. 4N1K İlk Aşk son bölüm izleme bağlantısı haberimizde.

4N1K İlk Aşk 9. son bölüm izle: Yaprak'ın peşine kim takıldı? (4N1K İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

4N1K İlk Aşk 9. son bölümü, izleyicisi ile Fox TV'de buluştu. Heyecanla ve merakla izlenen son bölümden sonra 4N1K İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. 4N1K İlk Aşk 9. bölümde Ali, Ela Hoca ile Barış ve Yaprak'ın konuşmalarının ortasında çıkması onları tedirgin eder. Fakat Ali, Ela Hocanın kaybolan oğlunu aramak ve ona yardımcı olmak ister. Bu yüzden çete ile birlikte duruma el koyar. Diğer yandan Oğuz, okulda mahsur kalmış ve gördükleri onu çok korkutmuştur. Bu yüzden çeteye haber verir. Okula gelen çete, durumun bir yanlış anlaşılmadan olduğunu anlar. Fakat finalde Yaprak'ın peşine takılan ve onu çok korkutan kişi kim merak ediliyor. İşte 4N1K İlk Aşk 9. son bölümde olanlar ve izleme bağlantısı...

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ela Hoca ile konuşurlarken yakalanan Yaprak ve Barış zor durumda kalıyor. Ela Hoca’nın anlattıklarından etkilenen Ali, ona yardım etmeye karar veriyor. Oğlunu bulmak için Ali çeteyi seferber ediyor. Yaprak ile Barış’ın sürekli yan yana bulan çete duruma el koyuyor. Kendine mesafe koyan çete ile Yaprak’ın arası ilk kez bozuluyor.

Tekin ve Jülide, Ela’yı Barış ve Yaprak’la konuşması ve her şeyi inkar etmesi için baskı yapıyor. Sinan ile arası açılan Ece, yaptığı seçimden dolayı çok pişman oluyor. Sinan’la konuşmaya çalışan Ece, beklemediği bir tepki alıyor.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE

Okula yeni gelen öğrenci ilginç tavırları ve hakkında çıkan dedikodular nedeniyle büyük gizem yaratıyor. Müdür ile arasını iyi tutmaya çalışan Yaprak, yeni öğrenciye rehberlik yapmaya gönüllü oluyor. Ancak Tuna hiç de göründüğü gibi bir çocuk değildir.

4N1K İLK AŞK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İlk Aşk son bölümü final sahnesi izleyenleri meraklandırdı. Bu yüzden yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak etmeye başladılar. Yaprak'ın peşine takılan ve onu çok korkutan kişi kim? 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ama aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

4N1K YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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