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4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Yaprak ile çetenin arasına Ali girdi! (4N1K İlk Aşk 9. Bölüm fragmanları ve özeti)

DİZİ HABERLERİ  | 06.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamı Fox TV'de ekrana gelecek olan 4N1K İlk Aşk yeni bölümde Ali, Ela Hoca'nın oğlunu bulmak için çeteyi seferber ediyor. Fakat çete ile Yaprak'ın arası Ali'nin yüzünden bozuluyor. Diğer yandan sınıfa yeni gelen öğrenci Tuna, büyük merak konusu oluyor. 4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanları ile birlikte yeni bölüm özeti haberimizde.

4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Yaprak ile çetenin arasına Ali girdi! (4N1K İlk Aşk 9. Bölüm fragmanları ve özeti)

4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. 7 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek olan 4N1K İlk Aşk yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Son bölümde Ali, Ela Hoca ile Yaprak ve Barış'ın konuşmalarına şahit olmuştu. Barış ile Yaprak'ın Ela Hoca'nın Ali'nin annesi olabileceği düşüncesi yanlış çıktı. 4N1K İlk Aşk yeni bölümde Ela Hoca'nın anlattıklarından etkilenen Ali, onun oğlunu bulmak için çeteyi seferber ediyor. Fakat diğer yandan çete ile Yaprak'ın arası Ali yüzünden bozuluyor. Ve sınıfa yeni gelen öğrenci Tuna ise tam bir merak konusu oluyor. İşte 4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti...

4N1K İLK AŞK 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

Ela Hoca ile konuşurlarken yakalanan Yaprak ve Barış zor durumda kalıyor. Ela Hoca’nın anlattıklarından etkilenen Ali, ona yardım etmeye karar veriyor. Oğlunu bulmak için Ali çeteyi seferber ediyor. Yaprak ile Barış’ın sürekli yan yana bulan çete duruma el koyuyor. Kendine mesafe koyan çete ile Yaprak’ın arası ilk kez bozuluyor. Tekin ve Jülide, Ela’yı Barış ve Yaprak’la konuşması ve her şeyi inkar etmesi için baskı yapıyor. Sinan ile arası açılan Ece, yaptığı seçimden dolayı çok pişman oluyor. Sinan’la konuşmaya çalışan Ece, beklemediği bir tepki alıyor. Okula yeni gelen öğrenci ilginç tavırları ve hakkında çıkan dedikodular nedeniyle büyük gizem yaratıyor. Müdür ile arasını iyi tutmaya çalışan Yaprak, yeni öğrenciye rehberlik yapmaya gönüllü oluyor. Ancak Tuna hiç de göründüğü gibi bir çocuk değildir.


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