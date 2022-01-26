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5.000 mAh pil ile geliyorlar: Redmi Note 11 serisi küresel olarak tanıtıldı! İşte dört modelin özellikleri ve fiyatı

26.01.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi'nin alt markası Redmi, geçen yılın sonlarında Çin'de Redmi Note 11 serisini piyasaya sürmüştü. Çinli şirket, şimdi birkaç değişiklikle birlikte yeni Redmi Note 11 serisini küresel pazarlar için tanıttı. Ailede Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro 5G var.

5.000 mAh pil ile geliyorlar: Redmi Note 11 serisi küresel olarak tanıtıldı! İşte dört modelin özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Redmi Note 11 serisinin küresel sürümü, Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro 5G olarak tanıtıldı. Xiaomi Redmi Note 11 serisinin fiyatlarını ve özelliklerini paylaşmadan önce, cihazlarda Çin sürümüne göre birkaç değişiklik olduğunu belirtmemiz gerek. Örneğin; Çin sürümlerinden farklı olarak, küresel Redmi Note 11 serisinde Pro Plus modeli bulunmuyor. Ancak bir S modeli bulunuyor. Yani başta söylediğimiz gibi, küresel pazarlardaki seri Android 11 tabanlı MIUI 13 arayüzü ile desteklenen Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro 5G'den oluşuyor.

REDMI NOTE 11'İN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Redmi Note 11'in özellikleri arasında 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6,43 inç AMOLED FHD+ ekran bulunuyor. Telefon Qualcomm Snapdragon 680 işlemci ile destekleniyor. LPDDR4X 4 GB veya 6 GB RAM seçenekleri yer alırken, UFS 2.2 64GB /128GB dahili depolama ve MicroSD kart yuvası sunuluyor. Pil tarafında 5.000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteği görüyoruz. Kameralar ise 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 13 MP ön kamera olarak sıralanıyor. Redmi Note 11'in fiyatı 179 dolardan başlıyor.

REDMI NOTE 11S'İN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Redmi Note 11S'in özellikleri arasında ise 90Hz yenileme hızı 180Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6,43 inç AMOLED FHD+ ekran var. MediaTek Helio G96 işlemci ile gelen telefon, LPDDR4X 6/8
GB RAM ve UFS 2.2 64/128GB depolama ile destekleniyor. MicroSD kart yuvası da bulunuyor. 5.000mAh pil ve 33W şarj diğer özellikler arasında yer alırken, kameralar 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 16 MP ön kamera olarak sıralanıyor. Redmi Note 11S'in fiyatı 249 dolardan başlıyor.

Redmi 2

REDMI NOTE 11 PRO VE REDMI NOTE 11 PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Redmi Note 11 Pro'nun özellikleri şöyle sıralanıyor:

Ekran: 6.67 inç AMOLED, FHD+, 120Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı
İşlemci: MediaTek Helio G96
RAM: LPDDR4X 6/8GB
Depolama: UFS 2.2 64/128GB + MicroSD kart yuvası
Batarya: 5.000mAh, 67W şarj
Arka kamera: 108MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü
Ön kamera: 16 MP
Yazılım: MIUI 13, Android 11
Fiyat: 299 dolardan başlıyor

Redmi Note 11 Pro 5G'nin özellikleri ise şöyle:

Ekran: 6.67 inç AMOLED, FHD+, 120Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
RAM: LPDDR4X 6/8 GB
Depolama: UFS 2.2 64/128GB + MicroSD kart yuvası
Batarya: 5.000mAh, 67W şarj
Arka kamera: 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
Ön kamera: 16 MP
Fiyat: 329 dolardan başlıyor

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Xiaomi
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