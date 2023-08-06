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  4. 5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Ruhun Duymaz, Bayi Toplantısı, Çılgın Joe, Şirinler, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Ruhun Duymaz, Bayi Toplantısı, Çılgın Joe, Şirinler, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

05.08.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ağustos reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Ruhun Duymaz, Bayi Toplantısı, Çılgın Joe, Şirinler, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Ruhun Duymaz, Bayi Toplantısı, Çılgın Joe, Şirinler, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 5 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ruhun Duymaz, Bayi Toplantısı, Çılgın Joe, Şirinler, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 5 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları...

5 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

5 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada yabancı sinema filmi "Düşüş", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" tekrar bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Güldür Güldür Show", 3. sırada ise "Ana Haber" yer aldı.

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GEÇEN HAFTANIN (29 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada Show TV’de ekranlara gelen “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Show Ana Haber” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Show Ana Haber” yer aldı.

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