5 Aralık deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son depremlerin listesi AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Bu sabah 06.55'te Van Tusba'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremin derinliğinin 23.02 km olduğu açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Denizli Kabaağaç'ta geçtiğimiz gün deprem olduğu bilgisi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Söz konusu depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 2.0 km olduğu açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
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