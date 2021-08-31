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  4. 5 aylık hamile Ayça Erturan: Aşı olmasaydım belki de hastanedeydim!

5 aylık hamile Ayça Erturan: Aşı olmasaydım belki de hastanedeydim!

31.08.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren ve anne olmaya hazırlanan Ayça Erturan, delta varyantına yakalandığını duyurmuştu. Hastalığı atlattığını ifade eden ünlü oyuncu, "İlk aşıyı olmasaydım belki de hastanedeydim." açıklamasını yaptı.

5 aylık hamile Ayça Erturan: Aşı olmasaydım belki de hastanedeydim!

2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, hamile olduğunu duyurmuştu. Ardından kızları olacağını açıklayan çiftten Erturan, delta varyantına yakalanmıştı.

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"VİRÜS HIZLI DAVRANDI"

Yaklaşık 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim." şeklinde konuşmuştu.

Aşının önemini de vurgulayan Ayça Erturan, "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde yüz önlemiyor ama semptomları azaltıyor." ifadelerini kullanmıştı.

"AŞI OLMASAYDIM BELKİ DE HASTANEDEYDİM!"

Koronavirüsü atlattığını ifade eden ve konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Erturan, "Yurt dışına uçmak için test yaptırmak üzere hastaneye gittim. Akabinde ikinci doz aşım yapıldı. Sonra eve gelirken telefon çaldı. Bakanlıktan aradılar. 'Koronavirüs sonucunuz pozitif' dendi. Bende hiç semptom yoktu. Biletler, her şey iptal oldu. İlk aşıyı olmasaydım belki de hastanedeydim. Benden önemlisi bebeğin sağlığı. Onun da artık antikoru var." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayça Erturan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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